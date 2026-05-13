Đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội cho biết, thực hiện kế hoạch của Công an Thành phố về việc nâng cao nghiệp vụ công tác xác minh và giải quyết vụ cháy năm 2026, một đợt tập huấn quy mô lớn đang được tổ chức dành cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, công an cấp xã và các đồn công an trên địa bàn Thủ đô.

Lớp tập huấn diễn ra trong 3 ngày (từ 13/5 đến hết 15/5) tại Trung tâm Huấn luyện Công an Thành phố, số 9 Hoàng Đôn Hòa, phường Kiến Hưng.

Chiều 14/5, Công an Hà Nội sẽ huy động nhiều phương tiện chữa cháy để phục vụ diễn tập.

Đáng chú ý, để phục vụ công tác huấn luyện sát thực tiễn, vào 17h ngày 14/5, Ban Tổ chức sẽ tiến hành đốt 4 mô hình nhà. Hoạt động này nhằm giúp cán bộ, chiến sĩ thực hành kỹ năng xác minh hiện trường và xử lý các tình huống phát sinh sau hỏa hoạn.

Do tính chất của đợt tập huấn thực địa, quá trình đốt mô hình dự kiến sẽ tạo ra cột khói lớn, có thể quan sát từ xa. Đồng thời, lực lượng chức năng sẽ điều động các xe chuyên dụng phục vụ công tác bảo vệ và diễn tập tại hiện trường.

Công an Thành phố thông báo để người dân trong khu vực và vùng lân cận biết, tránh hiểu lầm có vụ cháy thật xảy ra, dẫn đến hoang mang hoặc phát sinh tin báo cháy giả đến tổng đài 114.

Đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội cho biết, việc triển khai tập huấn thực tế với các mô hình giả định là hoạt động chuyên môn quan trọng nhằm nâng cao năng lực ứng phó, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn phòng cháy, chữa cháy cho Thủ đô trong tình hình mới.