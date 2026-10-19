Trong lúc thả mồi câu cá giữa hồ Định Công (phường Định Công, Hà Nội), một người đàn ông bất ngờ bị lật thuyền. Phát hiện sự việc, một người khác nhảy xuống hồ cứu người nhưng cả hai đều bị đuối nước tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 18/10, tại hồ điều hòa Định Công (phường Định Công, Hà Nội) đã xảy ra một vụ đuối nước khiến 2 người tử vong.

Một người câu cá tại hồ cho biết, thời điểm xảy ra sự việc, ông N.X.T. (45 tuổi, quê ở Bắc Ninh) chèo thuyền ra giữa hồ để thả ốc làm mồi dụ cá thì bất ngờ bị lật thuyền. Lúc này, ông N.N.B. (46 tuổi, quê ở Thanh Hóa), đang ngồi câu cá trên bờ, phát hiện sự việc nên nhảy xuống cứu nhưng không thành công.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đưa thi thể nạn nhân vào bờ

Rất đông người dân tập trung ở bên bờ hồ Định Công để theo dõi sự việc. Ảnh: Đình Hiếu

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Hà Nội đã điều động cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để tìm kiếm, cứu nạn. Lực lượng chức năng sử dụng lưới và dây để rà soát khu vực xảy ra tai nạn.

Đến 23h cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tìm thấy thi thể cả hai nạn nhân và đưa vào bờ, bàn giao cho Công an phường Định Công.

Biển không câu cá, chèo thuyền trên hồ được đặt ở nhiều vị trí. Ảnh: Đình Hiếu

Nhiều thuyền được để sẵn ở ven hồ. Ảnh: Đình Hiếu

Ảnh: Đình Hiếu

Rất đông người dân hiếu kỳ đến theo dõi sự việc. Khu vực xung quanh hồ có nhiều biển cảnh báo do Sở Xây dựng Hà Nội, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội và UBND phường Định Công cắm, với nội dung “Không: câu cá; vứt rác, phế thải xuống hồ; tắm, bơi lội, chèo thuyền trên hồ”. Tuy nhiên, tại ven hồ vẫn có nhiều thuyền nhỏ được để sẵn để phục vụ việc thả mồi câu cá.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.