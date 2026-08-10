Ngày 10/8, Công an TPHCM đang điều tra nguyên nhân tử vong, đồng thời xác minh nhân thân một phụ nữ được phát hiện tử vong trên sông Sài Gòn, đoạn qua phường Hiệp Bình.

Khu vực nơi phát hiện thi thể nữ giới ven sông Sài Gòn. Ảnh: TK

Theo anh Tuấn (một người dân có mặt tại hiện trường), khoảng 15h ngày 9/8, anh cùng một số người đang câu cá ven sông Sài Gòn, ngay sát một quán cà phê ở khu vực cuối đường 17 (cách chân cầu Bình Triệu khoảng 400m, thuộc phường Hiệp Bình).

Trong lúc buông cần, dây câu bất ngờ vướng vào một vật thể lạ dưới dòng nước. Khi kéo lên bờ, nhóm người hoảng hốt phát hiện đó là thi thể một phụ nữ nên đã trình báo công an.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là nữ giới, khoảng 55-60 tuổi, tóc ngắn, tử vong chưa quá 24 giờ. Thời điểm được phát hiện, người phụ nữ mặc áo khoác màu xanh dương bên ngoài áo thun, quần thun màu đỏ có hoa văn vàng.

Nhận tin báo, Công an phường Hiệp Bình phối hợp với Công an TPHCM nhanh chóng phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm và điều tra nguyên nhân tử vong, đồng thời xác minh danh tính nạn nhân.

Công an TPHCM thông báo người thân hoặc ai biết thông tin về người phụ nữ trên đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP tại số 9 xa lộ Hà Nội, phường Tăng Nhơn Phú để cung cấp thông tin.