Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản hỏa tốc yêu cầu các đơn vị nghiên cứu, xây dựng phương án tổ chức lại giao thông sau đề xuất cấm xe tải đi vào làn sát dải phân cách trên Đại lộ Thăng Long, đường Võ Nguyên Giáp.

Cụ thể, Sở Xây dựng giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông khẩn trương xây dựng phương án tổ chức giao thông trên tuyến Đại lộ Thăng Long (đoạn Km2+250 - Km28+200) và đường Võ Nguyên Giáp (từ nút giao Võ Văn Kiệt đến cầu Nhật Tân), theo đề xuất của Cục CSGT (C08).

Đại lộ Thăng Long. Ảnh: VietNamNet

Trước đó, Cục CSGT đề nghị Sở Xây dựng Hà Nội chỉ đạo các đơn vị liên quan chủ trì, phối hợp với Phòng CSGT Công an Hà Nội nghiên cứu và triển khai phân luồng, phân làn trên các tuyến đường. Thời gian dự kiến thực hiện từ ngày 20/9.

Cụ thể:

Tuyến Đại lộ Thăng Long: Tổ chức phân làn từ Km2+250 đến Km28+200. Làn trái trong cùng sát dải phân cách (làn 1): Tốc độ tối đa 100 km/h, cấm ô tô tải hoạt động. Làn giữa sát làn trái trong cùng (làn 2): Tốc độ tối đa 90 km/h, làn hỗn hợp. Làn ngoài cùng sát làn dừng khẩn cấp (làn 3): Tốc độ tối đa 80 km/h, làn hỗn hợp, khuyến cáo xe tải đi vào làn này.

Tuyến đường Võ Nguyên Giáp (từ nút giao Võ Văn Kiệt - Quốc lộ 2 đến cầu Nhật Tân): Đoạn từ cầu Sông Thiếp đến sân bay Nội Bài, kiến nghị tăng tốc độ tối đa lên 100km/h với quy định: Làn 1 cấm xe tải, tốc độ 100km/h; Làn 2 tốc độ 90km/h, hỗn hợp; Làn 3 tốc độ 80km/h, hỗn hợp, khuyến cáo xe tải đi làn này.

Ngoài ra, Cục CSGT đề nghị Hà Nội lắp đặt trên giá long môn (kết cấu thép vươn qua đường để treo biển báo chỉ dẫn làn xe) các biển báo tốc độ tối đa theo từng làn, biển cấm ô tô tải ở làn trái trong cùng sát dải phân cách (làn 1), biển chỉ dẫn làn dành cho ô tô ở 2 làn còn lại (làn 2, làn 3). Các biển này sẽ được bố trí tại đầu tuyến (chiều thuận, chiều ngược) và nhắc lại ở các vị trí giao cắt.

"Cấm xe tải vào làn số 1 là cần thiết"

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Đỗ Văn Bằng, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải TP Hà Nội cho biết, sau thời gian thí điểm cấm xe tải vào làn 1 tại hai tuyến cao tốc có 3 làn xe/chiều là Pháp Vân - Cầu Giẽ và Hà Nội - Hải Phòng từ ngày 15/8 đã chứng minh tính hiệu quả. Theo đó, không còn cảnh xe tải dàn hàng trên các làn cao tốc, tốc độ lưu thông ở làn 1 tốt hơn.

Theo ông Bằng, xe tải có nhiều chủng loại, không duy trì được tốc độ ổn định như xe con, xe khách hay xe du lịch. Khi đi vào làn tốc độ cao, xe tải dễ gây cản trở, thậm chí tiềm ẩn nguy hiểm. Do đó, đối với cao tốc có 3 làn/chiều thì việc cấm xe tải vào làn số 1 là cần thiết.

Ông Bằng nhấn mạnh: “Khi mật độ giao thông tăng lên, cần sớm có quy định phân làn rõ ràng cho xe tải, xe con, xe khách… để các phương tiện định hướng được đi làn nào, duy trì tốc độ bao nhiêu, tránh gây cản trở và ách tắc. Đại lộ Thăng Long và đường Võ Nguyên Giáp đều có đủ 3 làn xe/chiều, nên việc áp dụng là hoàn toàn phù hợp”.