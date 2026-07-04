Thông tin cập nhật từ chủ đầu tư trước giờ bốc thăm, có 3.653 hồ sơ hợp lệ đăng ký tham gia trong khi tổng số căn hộ nhà ở xã hội được đưa ra bán, thuê mua và cho thuê chỉ có 929 căn.

Áp lực về số lượng hồ sơ lớn khiến liên danh chủ đầu tư quyết định thay thế hình thức bốc thăm truyền thống bằng giải pháp số hóa toàn bộ quy trình.

Đây là dự án nhà ở xã hội thứ hai tại Hà Nội áp dụng hình thức bốc thăm trực tuyến, sau dự án nhà ở xã hội Rice City Long Châu (phường Bồ Đề).

Dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung dự kiến bàn giao, đưa vào sử dụng trong quý IV/2026. Ảnh: N.Hải

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Thành Trung, Giám đốc Ban Quản lý dự án, cho biết việc lựa chọn hình thức trực tuyến xuất phát từ yêu cầu bảo đảm công khai, minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân.

Để thực hiện mục tiêu này, liên danh chủ đầu tư đã lựa chọn Công ty CMC TS làm đơn vị xây dựng và phát triển phần mềm bốc thăm trực tuyến.

Bên cạnh đó, các cơ quan chuyên môn cũng được mời tham gia đánh giá, thẩm tra tính khách quan của hệ thống, trong đó có Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC) cùng nhiều đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin.

Điểm ưu việt là băng thông cực rộng, có khả năng chịu tải lên tới 10.000 người truy cập cùng lúc (CCU). Nhờ vậy, hiện tượng nghẽn mạng, giật lag được loại bỏ hoàn toàn; kết quả bốc thăm được xử lý tức thời với độ trễ dưới 1 giây.

Toàn cảnh điểm bốc thăm trực tuyến dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung. Ảnh: Hồng Khanh

Theo kế hoạch, 8h30 phút, cổng đăng nhập sẽ được mở cho tất cả các đối tượng đăng nhập để chờ bốc thăm theo 3 vòng.

Ghi nhận của PV VietNamNet tại dự án, tại điểm bốc thăm, chủ đầu tư đã bố trí 2 màn hình lớn, một màn hình hiển thị các vòng bốc thăm, kết quả; một màn hình hiển thị quá trình đăng nhập, bốc thăm của các tài khoản để các cơ quan có thể theo dõi, giám sát theo thời gian thực, các số liệu hiển thị đều được lưu vết để phục vụ hậu kiểm.

2 màn hình lớn được bố trí tại điểm bốc thăm. Ảnh: Hồng Khanh

Quá trình vận hành được giám sát liên tục bởi các đơn vị chuyên trách về an ninh mạng, trong đó có Trung tâm An ninh mạng quốc gia thuộc Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05).

Sở Xây dựng Hà Nội, chính quyền địa phương và lực lượng công an cũng tham gia giám sát nhằm bảo đảm tính khách quan và an toàn tuyệt đối cho quá trình bốc thăm.

Tại buổi bốc thăm còn có đại diện Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh tham dự trao đổi kinh nghiệm.

Cổng bốc thăm chính thức được mở hiển thị quá trình đăng nhập, bốc thăm của các tài khoản. Ảnh: Hồng Khanh

Cuộc bốc thăm sẽ kết thúc vào 12h. Danh sách khách hàng bốc trúng căn hộ sẽ được đăng tải công khai trên trang web của chủ đầu tư dự án.

Dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung gồm 3 tòa nhà cao từ 9-12 tầng với mật độ xây dựng 33,78%, quy mô dân số khoảng 3.900 người. Tổng diện tích sàn xây dựng hơn 109.400m2.

Toàn dự án có 1.104 căn hộ, trong đó 929 căn là nhà ở xã hội. Cụ thể, 589 căn để bán có diện tích từ 58,9-64m2; 212 căn cho thuê diện tích từ 49,5-59,24m2 và 128 căn cho thuê mua diện tích khoảng 58,9-59m2.

Giá bán tạm tính đã bao gồm VAT và kinh phí bảo trì là 18,4 triệu đồng/m2. Với căn hộ diện tích khoảng 60m2, tổng giá trị vào khoảng 1,1 tỷ đồng. Trong khi đó, giá thuê được công bố ở mức 91.700 đồng/m2/tháng, còn giá thuê mua là 312.860 đồng/m2/tháng.

Công trình đã bước vào giai đoạn hoàn thiện, các hạng mục đang được triển khai đồng bộ và dự kiến bàn giao, đưa vào sử dụng trong quý IV/2026.