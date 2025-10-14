Sáng 14/10, Thành ủy Hà Nội tổ chức khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ Thành phố.

Ông Đào Xuân Dũng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội, Giám đốc Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội thứ XVIII Đảng bộ Thành phố cho biết: "Trung tâm sẽ hoạt động từ ngày 14 đến 17/10, được trang bị hiện đại, là đầu mối cung cấp thông tin, hình ảnh, âm thanh phục vụ các cơ quan báo chí tác nghiệp trong thời gian diễn ra Đại hội.

Cũng tại sự kiện, ông Dũng cho biết thêm, kế thừa và phát huy thành tựu gần 40 năm đổi mới, trong 5 năm qua, Đảng bộ Hà Nội đã nỗ lực phấn đấu, chỉ đạo quyết liệt và đạt được nhiều kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực.

Ông Đào Xuân Dũng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội. Ảnh: N. Huyền

Theo ông Dũng, Hà Nội đã hoàn thành 16/20 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVII, trong đó 4 chỉ tiêu vượt kế hoạch, nhiều mục tiêu hoàn thành sớm từ 1-2 năm.

Sau 3 năm đại dịch kinh tế Thủ đô phục hồi mạnh mẽ, tốc độ tăng trưởng bình quân 6,57%, cao hơn mức chung của cả nước; thu ngân sách vượt dự toán, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực.

Đặc biệt, đến năm 2024, Hà Nội không còn hộ nghèo theo chuẩn của Thành phố, bảo đảm an sinh xã hội toàn diện. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số đều ghi nhận nhiều bước tiến, nổi bật với việc triển khai Đề án 06 và Nghị quyết 57.

Cùng với đó, công tác quy hoạch, phát triển đô thị và hạ tầng tiếp tục được đẩy mạnh, nhiều công trình trọng điểm hoàn thành hoặc khởi công; dự án xử lý ô nhiễm sông Tô Lịch được triển khai tích cực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đối ngoại mở rộng, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Thủ đô.