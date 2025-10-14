Tin cảnh báo giông, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ trên phạm vi khu vực nội thành Hà Nội Bản tin phát lúc 5h hôm nay của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị giông sét và ra đa thời tiết phát hiện thấy vùng mây đối lưu tiếp tục phát triển và gây mưa cho khu vực Liên Minh, Tam Hưng, Thượng Phúc, Phú Xuyên, Ứng Hòa của TP Hà Nội. Độ phản hồi 35-50dBz. Trong khoảng 5h-8h, vùng mây này tiếp tục gây mưa cho các khu vực trên, sau đó sẽ lan sang các phường/xã khác của thành phố Hà Nội. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (14/10), ở khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế, cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 13/10 đến 03h ngày 14/10 cục bộ có nơi trên 60mm như: trạm Chợ Tràng (Nghệ An) 60,4mm, trạm Sơn An (Hà Tĩnh) 63,8mm, trạm Gia Vòng (Quảng Trị) 85,2mm, trạm Mô Rai (Quảng Ngãi) 64,4mm, trạm Cái Sao (An Giang) 87,4mm, trạm Tam Thôn Hiệp (TPHCM) 65,6mm…

Dự báo, từ sáng sớm ngày 14/10 đến hết ngày 15/10, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi mưa to trên 130mm; khu vực trung du và vùng núi phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và giông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Khu vực Hà Nội từ sáng sớm ngày 14/10 đến hết ngày 15/10 có mưa, mưa vừa và giông với lượng mưa 30-60mm, cục bộ có nơi mưa to trên 90mm.

Ngày và đêm 14/10, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Mưa giông ở các khu vực này còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Nhiều khu vực trên cả nước có mưa giông. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 14/10, có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết ngày 14/10/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, riêng khu vực Đồng bằng có mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Bắc chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.