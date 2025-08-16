Hơn một năm trước vào cuối 4/2024, khi mọi người nghỉ lễ, anh N.T.N (34 tuổi, quê Đồng Tháp) vẫn tranh thủ đến công ty làm thêm. Trong lúc làm việc, anh N. gặp tai nạn lao động nghiêm trọng, khiến cẳng chân trái bị máy cuốn vải cắt đứt. May mắn, đồng nghiệp nhanh chóng sơ cứu, bảo quản phần chi bị đứt và chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Tại Khoa Cấp cứu, tình trạng của anh N. vô cùng nguy kịch: Mạch nhanh, huyết áp tụt, có dấu hiệu dọa sốc. Cẳng chân trái bị đứt lìa, vùng đùi phải cũng tổn thương nghiêm trọng. Nhận định tình huống khẩn cấp, đội ngũ y bác sĩ lập tức kích hoạt quy trình cấp cứu, bù dịch, chống sốc, giảm đau và giải thích với gia đình về tiên lượng cũng như rủi ro của ca phẫu thuật nối chi. Chỉ trong 15 phút, anh N. được chuyển vào phòng mổ.

Chân của bệnh nhân khi đưa vào cấp cứu. Ảnh: BVCC.

Ca phẫu thuật kéo dài 7 giờ, dưới sự tập trung cao độ của ê-kíp Khoa Chấn thương Chỉnh hình, các bác sĩ tiến hành cắt lọc vết thương, khâu nối vi phẫu động mạch, tĩnh mạch, cố định xương, phục hồi cẳng chân trái và xử lý tổn thương đùi phải.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thành Luân, Phó khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Xuyên Á (TPHCM) cho biết, đây là một ca rất nặng. Phần chi bị ‘vặn xoắn’ và dập nát nghiêm trọng từ đùi xuống cẳng chân. Động mạch chính bị tổn thương nhiều đoạn, khiến khả năng nối sống chi chỉ khoảng 30-40% do nguy cơ huyết khối.

Nhưng, với sự hỗ trợ của thiết bị hiện đại như kính hiển vi phóng đại, dụng cụ vi phẫu chuyên dụng, cùng sự phối hợp nhịp nhàng giữa các chuyên khoa, ca mổ đã thành công với tiên lượng khả quan. Sau ca phẫu thuật đầu tiên, anh N. trải qua thêm 5 lần phẫu thuật trong vòng 6 tháng.

Anh N. đã có thể tự đi lại. Ảnh: NVCC.

Sau giai đoạn phẫu thuật, từ một người từng tuyệt vọng vì mất đi sự lành lặn, anh đã kiên trì tập luyện phục hồi chức năng dưới sự hỗ trợ tận tình của đội ngũ y bác sĩ. Chỉ sau một năm, anh N. đã tự bước đi bằng chính đôi chân của mình và dần trở lại công việc.

Theo bác sĩ Luân, bệnh viện vẫn thường xuyên tiếp nhận các ca tai nạn lao động, tai nạn giao thông dẫn đến đứt lìa chi thể như bàn tay, cẳng tay, ngón chân…

Thạc sĩ Luân khuyến cáo, để tăng khả năng cứu sống chi thể khi xảy ra tai nạn đứt lìa, cần rửa sạch phần chi bằng nước muối sinh lý hoặc nước sạch, bọc trong gạc vô trùng hoặc vải sạch, cho vào túi ni lông buộc kín, đặt trong xô nước đá (nhiệt độ 4-5°C), tránh để chi tiếp xúc trực tiếp với đá lạnh vì có thể gây bỏng lạnh. Sau đó, nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế có khả năng vi phẫu trong vòng 6 giờ – thời gian vàng để nối chi thành công.

Những lưu ý này không chỉ giúp nâng cao tỷ lệ thành công mà còn mang lại hy vọng cho những người không may gặp tai nạn.

Bé gái hơn 2 tuổi chấn thương nghiêm trọng khi vịn vào xe tay ga đang nổ máy Sau khi mẹ xuống xe chưa tắt máy, bé gái đã vịn vào tay ga khiến xe rồ ga lao vào tường rào sắt gây chấn thương nghiêm trọng ở mặt trẻ bé.