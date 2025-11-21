Liên danh chủ đầu tư dự án khu nhà ở xã hội Thượng Thanh và đấu nối hạ tầng khu vực (tên thương mại Rice City Long Châu tại phường Bồ Đề (trước đây là phường Thượng Thanh, quận Long Biên) vừa gửi thông tin đến khách hàng về kế hoạch bốc thăm căn hộ.

Theo kế hoạch, liên danh chủ đầu tư sẽ tổ chức bốc thăm mua căn hộ vào ngày 24/11 và chia thành 2 đợt: Đợt một từ 8h15 đến 8h45, gồm các đối tượng ưu tiên bốc thăm; đợt hai từ 9h đến 11h cùng ngày, các đối tượng còn lại sẽ thực hiện bốc thăm.

Khách hàng sẽ thực hiện bốc thăm theo hình thức trực tuyến, qua đường link được chủ đầu tư gửi tới email khách hàng trước giờ bốc thăm ngày 24/11. Mỗi khách hàng chỉ được bốc một lần duy nhất.

Có 2 loại phiếu, bao gồm phiếu trúng (trúng quyền mua/thuê mua) và phiếu trắng (không trúng quyền mua/thuê mua căn hộ).

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội Rice City Long Châu. Ảnh: CĐT

Đây là dự án nhà ở xã hội đầu tiên tại Hà Nội chủ đầu tư thực hiện nhận hồ sơ online. Tuy nhiên, quá trình tiếp nhận hồ sơ, nhiều khách hàng phản ánh không thể nộp thành công, hệ thống báo lỗi vì quá nhiều người đăng nhập cùng lúc.

Dự án nhà ở xã hội Rice City Long Châu gồm 3 khối nhà cao 22 tầng CT1, CT2, CT3 (không bao gồm tầng hầm và tum thang) với quy mô dân số hơn 4.580 người.

Dự án do liên danh CTCP Him Lam Thủ đô và CTCP BIC Việt Nam làm chủ đầu tư, có tổng số 1.951 căn hộ. Trong đó, 1.765 căn là nhà ở xã hội để bán, còn lại là cho thuê mua.

Giá bán trung bình được công bố là hơn 29,4 triệu đồng/m2 (đã gồm VAT nhưng chưa bao gồm kinh phí bảo trì). Kinh phí bảo trì được thông báo là 560.072 đồng/m2 (nộp một lần khi bàn giao). Giá thuê mua trung bình là 346.701 đồng/tháng/m2 (đã bao gồm VAT).

Với mức giá hơn 29,4 triệu đồng/m2, căn nhỏ nhất (32,3m2) tại dự án Rice City Long Châu sẽ có giá khoảng 950 triệu đồng. Căn lớn nhất (77m2) có giá hơn 2,26 tỷ đồng.