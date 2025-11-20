Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố thông tin về hai tòa nhà ở xã hội CT-05 và CT-06 trong khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2 sau khi khởi công.

Hai dự án nhà xã hội trên do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) làm chủ đầu tư, diện tích hơn 15.400m2.

Dự án nằm tại xã Quang Minh (trước đây thuộc huyện Mê Linh cũ), cách trung tâm Hà Nội khoảng 30km về phía bắc. Mỗi tòa nhà xã hội tại dự án cao 6 tầng, có 89 căn để bán và 33 căn cho thuê.

Phối cảnh nhà ở xã hội CT-05 và CT-06 trong khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2. Ảnh: Hồng Khanh

Tại tòa CT-05, giá bán khoảng 14,88 triệu đồng/m2 (gồm VAT và phí bảo trì). Với đơn giá trên, căn nhỏ nhất với diện tích hơn 56m2 có tổng giá trị khoảng 835 triệu, còn căn rộng nhất 68,3m2 có giá hơn 1 tỷ đồng.

Giá bán tại tòa CT-06 khoảng 14,79 triệu đồng/m2 (gồm VAT, phí bảo trì). Tính ra, giá căn hộ nhỏ nhất tại đây khoảng 831 triệu đồng, căn lớn nhất là 1 tỷ đồng.

Giá cho thuê căn hộ tại hai tòa lần lượt là 48.766 đồng và 47.918 đồng/m2/tháng, đã bao gồm thuế và chi phí bảo trì.

Theo Sở Xây dựng, người dân có thể nộp hồ sơ đăng ký mua từ tháng 12. Dự án dự kiến hoàn thành, bàn giao nhà vào quý IV/2026.

Đây sẽ là dự án nhà ở xã hội có giá thấp nhất sắp được mở bán tại Hà Nội. Trong năm 2025, Hà Nội đã và đang mở bán các dự án nhà ở xã hội với mức giá từ 18,4-29,4 triệu đồng/m2.