Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố thông tin về hai tòa nhà ở xã hội CT-05 và CT-06 trong khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2 sau khi khởi công.
Hai dự án nhà xã hội trên do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) làm chủ đầu tư, diện tích hơn 15.400m2.
Dự án nằm tại xã Quang Minh (trước đây thuộc huyện Mê Linh cũ), cách trung tâm Hà Nội khoảng 30km về phía bắc. Mỗi tòa nhà xã hội tại dự án cao 6 tầng, có 89 căn để bán và 33 căn cho thuê.
Tại tòa CT-05, giá bán khoảng 14,88 triệu đồng/m2 (gồm VAT và phí bảo trì). Với đơn giá trên, căn nhỏ nhất với diện tích hơn 56m2 có tổng giá trị khoảng 835 triệu, còn căn rộng nhất 68,3m2 có giá hơn 1 tỷ đồng.
Giá bán tại tòa CT-06 khoảng 14,79 triệu đồng/m2 (gồm VAT, phí bảo trì). Tính ra, giá căn hộ nhỏ nhất tại đây khoảng 831 triệu đồng, căn lớn nhất là 1 tỷ đồng.
Giá cho thuê căn hộ tại hai tòa lần lượt là 48.766 đồng và 47.918 đồng/m2/tháng, đã bao gồm thuế và chi phí bảo trì.
Theo Sở Xây dựng, người dân có thể nộp hồ sơ đăng ký mua từ tháng 12. Dự án dự kiến hoàn thành, bàn giao nhà vào quý IV/2026.
Đây sẽ là dự án nhà ở xã hội có giá thấp nhất sắp được mở bán tại Hà Nội. Trong năm 2025, Hà Nội đã và đang mở bán các dự án nhà ở xã hội với mức giá từ 18,4-29,4 triệu đồng/m2.
|STT
|Dự án
|Chủ đầu tư
|Vị trí
|Quy mô
|Dự kiến hoàn thành
|Mở bán
|Giá bán (triệu đồng/m2)
|1
|Nhà ở xã hội tại Khu đô thị Kim Hoa
|Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Thân Hà
|Xã Tiến Thắng (xã Kim Hoa, huyện Mê Linh - cũ)
|4 tòa nhà cao 9 tầng, 720 căn hộ
|Quý IV/2027
|Từ 6/10-5/11/2025
|21,2
|2
|Chung cư cao tầng CT1 thuộc Khu nhà ở xã hội Thượng Thanh
|Liên danh CTCP Himlam Thủ Đô và CTCP BIC Việt Nam
|Phường Bồ Đề (phường Thượng Thanh, quận Long Biên -cũ)
|22 tầng nổi, 1 tum và 3 tầng hầm, 600 căn hộ
|Quý III/2027
|Từ 1/10-4/11/2025
|29,4
|3
|Nhà ở xã hội N01 Hạ Đình
|Liên danh Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC), Công ty CP Xây dựng lắp máy điện nước Hà Nội Haweicco; Công ty CP Kinh doanh và phát triển nhà DAC Hà Nội
|Xã Tân Triều, huyện Thanh Trì
|25 tầng + 1 tầng hầm, 440 căn hộ
|Quý IV/2027
|Quý IV/2025
|25
|4
|Công trình CT3 thuộc dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội tại ô đất CT3, CT4 - Khu đô thị mới Kim Chung
|Liên danh chủ đầu tư Handico và Viglacera
|Xã Kim Chung, huyện Đông Anh
|3 tòa chung cư, 9-12 tầng + 1 tum, 1.104 căn hộ
|Quý IV/2026
|Từ 17/11/2025-3/1/2026
|18,4
|5
|Nhà ở xã hội tại xã Đông Anh
|Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng
|Xã Đông Anh (xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh - cũ)
|4 khối nhà cao 9 tầng, 1 tầng hầm và 1 tum; 466 căn hộ
|Quý IV/2026
|Từ 21/10- 25/11/2025
|20,6
|6
|Nhà xã hội CT5-CT6 thuộc khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2
|Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD)
|Xã Quang Minh (huyện Mê Linh cũ)
|Mỗi tòa cao 6 tầng, có 89 căn để bán và 33 căn cho thuê
|Quý IV/2026
|Dự kiến 12/2025
|14,88-14,79