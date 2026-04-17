Vòng chung khảo và lễ trao giải cuộc thi “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030” vừa khép lại. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của thành phố do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, với sự đồng hành công nghệ của Tập đoàn FPT.

Vòng chung khảo và lễ trao giải cuộc thi “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030” diễn ra ngày 14/4.

Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Đào Xuân Dũng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội cho biết, cuộc thi đánh dấu một cuộc đột phá về hình thức tổ chức, thể hiện rõ tinh thần đổi mới và chuyển đổi số của Thủ đô, đó là ứng dụng triệt để nền tảng số. Việc đưa cuộc thi lên nền tảng số đã giúp lan tỏa Nghị quyết một cách trực tiếp, nhanh chóng, đến từng người dân có sử dụng điện thoại thông minh.

Được triển khai theo Kế hoạch 20 ngày 15/12/2025 của Thành ủy Hà Nội, cuộc thi nhằm giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nắm vững những nội dung cơ bản của Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII.

Trọng tâm xuyên suốt của Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII là những điểm mới, tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cùng các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và những khâu đột phá chiến lược được xác định trong văn kiện Đại hội.

Cuộc thi cũng hướng tới việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận và niềm tin trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào thắng lợi của Nghị quyết. Qua đó, góp phần khơi dậy tinh thần, ý chí quyết tâm chung tay xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc.

Để hiện thực hóa mục tiêu đã đề ra, cuộc thi “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030” đã được tổ chức theo hình thức mới, với việc tích hợp tính năng thi trực tuyến trên ứng dụng công dân số Thủ đô iHanoi, sử dụng nền tảng Khaothi.Online - giải pháp quản lý toàn diện hoạt động thi, kiểm tra và đánh giá, bao gồm đăng ký thi, lập kế hoạch, xây dựng ngân hàng câu hỏi, tổ chức thi, giám sát trực tuyến và phân tích kết quả chuyên sâu.

Ứng dụng công dân số Thủ đô iHanoi hiện đã trở thành kênh tương tác trực tuyến giữa chính quyền với người dân trên địa bàn thành phố.

Với giao diện thân thiện, khả năng kết nối linh hoạt và sẵn sàng mở rộng theo quy mô, nền tảng Khaothi.Online được thiết kế để đáp ứng các cuộc thi lên tới hàng triệu lượt tham gia, trên nhiều thiết bị, mọi lúc, mọi nơi, đồng thời cho phép theo dõi kết quả và báo cáo dữ liệu theo thời gian thực. Đây là giải pháp đã đồng hành cùng nhiều kỳ thi lớn cấp bộ ngành, tỉnh thành, tổ chức, đơn vị với quy mô toàn quốc.

Trước khi đến với vòng chung khảo, cuộc thi đã trải qua 4 tuần sơ khảo trực tuyến, thu hút hơn 1 triệu lượt dự thi. Con số này không chỉ phản ánh sức hút của cuộc thi mà còn cho thấy hiệu quả rõ rệt của việc ứng dụng nền tảng công nghệ số nói chung và nền tảng Khaothi.Online nói riêng trong công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết của Đảng.

Theo chia sẻ của FPT, toàn bộ hệ thống đã được triển khai, tích hợp và sẵn sàng vận hành cuộc thi chỉ trong vòng 2 tuần, kèm theo đội ngũ kỹ thuật trực tuyến liên tục trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi. Từ hàng triệu lượt thi, 16 thí sinh xuất sắc nhất đã hội tụ tại vòng Chung khảo diễn ra ngày 14/4.

Là thí sinh lớn tuổi nhất của vòng chung khảo, ông Đinh Tiên Hưởng - hiện là Bí thư chi bộ Xuân La, phường Xuân Đỉnh nhận xét, giao diện nền tảng thi trực tuyến dễ nhìn và dễ dùng, đồng thời cho biết: “Là một đảng viên ở Học viện Quốc phòng, nên việc sử dụng công nghệ với tôi cũng tương đối. Nhờ vậy, tôi không gặp khó khăn gì khi thi trực tuyến”.

Chia sẻ góc nhìn của người dùng phổ thông, bạn Trần Văn Quang, sinh viên năm 3 Đại học Phenikaa cũng là thí sinh trẻ tuổi nhất vòng chung khảo đánh giá, đây là một cuộc thi thiết thực, nhất là với những người trẻ để có thể hiểu rõ nghị quyết và các chương trình hành động. Nam sinh đến từ Đại học Phenikaa cho biết, việc dự thi rất thuận tiện, dễ dàng, chỉ cần có điện thoại kết nối mạng là có thể tham gia, dù ở bất cứ đâu.

Ghi nhận thành tích của FPT trong công tác tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030”, Ban Tuyên giáo và dân vận Thành ủy Hà Nội đã tặng giấy khen cho tập đoàn công nghệ này.

Đại diện FPT chia sẻ: Việc tập đoàn đồng hành tổ chức thành công cuộc thi là một minh chứng cụ thể về năng lực làm chủ công nghệ chiến lược của FPT trong ứng dụng công nghệ số vào các hoạt động chính trị, xã hội quy mô lớn, góp phần hiện đại hóa công tác quản lý và tổ chức thi tại Việt Nam.

“Chúng tôi cam kết đồng hành lâu dài cùng Thủ đô nói riêng và các đơn vị bộ, ngành, địa phương nói chung trong hành trình xây dựng nền hành chính số minh bạch, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết 57 ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị, đưa các Nghị quyết, chính sách đến gần hơn với hàng triệu người dân bằng công nghệ và trách nhiệm cộng đồng”, đại diện FPT khẳng định.