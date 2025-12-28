Số liệu thống kê của Sở Công Thương TP Hà Nội cũng chỉ ra rằng, doanh số thương mại điện tử B2C - Giao dịch giữa các doanh nghiệp với người tiêu dùng, đến năm 2025 ước tính chiếm khoảng 14% so với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn Thành phố

Các giao dịch mua hàng trên website, ứng dụng thương mại điện tử (TMĐT) có hóa đơn điện tử ước đạt 70%; website TMĐT có tích hợp chức năng đặt hàng trực tuyến ước đạt 80%; tỷ lệ doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh trên các sàn TMĐT bao gồm mạng xã hội có chức năng sàn giao dịch TMĐT, ước đạt 50% và tỷ lệ doanh nghiệp tham gia hoạt động TMĐT trên các ứng dụng di động ước đạt 40%.

Theo số liệu của Sở Công Thương TP Hà Nội, tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt trong TMĐT trên địa bàn ước đạt 50%.

Cùng với đó, Hà Nội đã duy trì 100% hồ sơ doanh nghiệp được đăng ký trực tuyến và được cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngay khi hồ sơ hợp lệ.

Tỷ lệ tổ chức, doanh nghiệp đang hoạt động đăng ký thành công hóa đơn điện tử đạt 99,5%; tỷ lệ doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp đăng ký khai thuế, nộp thuế điện tử đạt 98,35%. 100% hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai trên địa bàn thành phố đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử thành công. Đáng chú ý, tỷ lệ thanh toán hóa đơn tiền nước, tiền điện không dùng tiền mặt trên địa bàn Thủ đô đều đạt 100%.

Thời gian qua, Sở Tài chính TP Hà Nội đã triển khai tại Cổng dịch vụ tiện ích hỗ trợ doanh nghiệp có sự đồng hành và kết nối API trực tiếp đến các ngân hàng cùng một số đơn vị... để thúc đẩy chuyển đổi số cho doanh nghiệp trong quá trình thành lập, thực hiện các thủ tục hành chính tại Sở.

Cụ thể, Sở Tài chính đã cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, cho phép doanh nghiệp chỉ cần thực hiện đăng ký 1 lần trên Cổng dịch vụ tiện ích sẽ nhận được 7 kết quả, gồm: Dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; dịch vụ mở tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp; dịch vụ đăng ký cấp chữ ký số; dịch vụ cấp hóa đơn điện tử; dịch vụ đăng ký dấu cho doanh nghiệp; dịch vụ Biên lai điện tử; dịch vụ phản ánh kiến nghị của doanh nghiệp.

Đặc biệt, để thúc đẩy phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn, giai đoạn 2021 – 2025, Hà Nội đã định kỳ hằng năm tổ chức sự kiện không dùng tiền mặt, duy trì trang fanpage của sự kiện nhằm tuyên truyền, quảng bá đẩy mạnh hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. Hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa cho các doanh nghiệp; kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy tăng trưởng GRDP của Thành phố.

Song song đó, Thành phố đã hướng dẫn UBND phường, xã triển khai đẩy mạnh công tác điều tra, thống kê về hoạt động thương mại điện tử; thực hiện chuyển đổi số cho các hộ kinh doanh trong chợ, kết nối với các ngân hàng thương mại, trung gian thanh toán thực hiện mở tài khoản ngân hàng và cấp mã QR; cài đặt app ngân hàng trên thiết bị thông minh.

Đến nay, một số chợ tại Hà Nội đã đạt tỷ lệ từ 96% đến 100% các hộ kinh doanh sử dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. Bên cạnh đó, hiện có 29 trung tâm thương mại, 130 siêu thị, hơn 2.000 cửa hàng tiện lợi trên địa bàn Thủ đô đã triển khai 100% hình thức thanh toán không dùng tiền mặt trong mua bán hàng hóa, dịch vụ; 100% các cửa hàng xăng dầu đang hoạt động đã thực hiện phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng.

Đến nay, nhiều trung tâm thương mại, siêu thị, cơ sở dịch vụ ăn uống đã triển khai các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Nhiều điểm đến du lịch tại Hà Nội đã xây dựng hệ thống bán vé điện tử phục vụ khách tham quan. Đến nay, với sự hỗ trợ của Trung tâm thông tin du lịch - Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Hà Nội đã có 13 điểm chính thức ứng dụng hệ thống vé điện tử “Trực tuyến - Liên thông - Đa phương thức” như: Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bảo tàng lịch sử Quốc gia Việt Nam, Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long...

Hầu hết cơ sở khách sạn, mua sắm và dịch vụ ăn uống cũng đã lắp đặt thiết bị chấp nhận thẻ thanh toán - POS và cho phép khách thanh toán không dùng tiền mặt khi sử dụng dịch vụ đạt mức cao. Qua đó, góp phần tạo thuận tiện và nâng cao trải nghiệm cho du khách đến Thủ đô.

Về phương hướng giai đoạn 2026 - 2030, Sở Công Thương TP Hà Nội xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm sẽ được tập trung triển khai là tiếp tục đẩy mạnh sử dụng các phương tiện, hình thức, công nghệ thanh toán không dùng tiền mặt trong mua sắm hàng hóa, dịch vụ tại cơ sở phân phối, bán lẻ hiện đại, cửa hàng xăng dầu, chợ, đơn vị cung cấp điện, nước, dịch vụ viễn thông và trong mua sắm trực tuyến.

Đồng thời, tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển thanh toán điện tử để hỗ trợ giao dịch TMĐT; xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng thanh toán điện tử và các dịch vụ thanh toán điện tử phục vụ nhu cầu giao dịch TMĐT của tổ chức, cá nhân; tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật trong giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt.