VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Ngọc Hưng (SN 1984, ở Hải Phòng) về tội Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo cáo buộc, thông qua mối quan hệ quen biết, bị can Hưng quen và nảy sinh tình cảm với chị Nguyễn Thị Thu H. (SN 1992, trú phường Hà Đông), chủ một quán cà phê trên địa bàn.

Theo cơ quan tố tụng, Hưng thường di chuyển từ Hải Phòng lên Hà Nội vào cuối tuần để đến quán của chị H. Trong quá trình qua lại, bị can nhiều lần bày tỏ tình cảm nhưng không được đáp lại. Từ đó, Hưng nảy sinh ý định sát hại nạn nhân.

Để thực hiện hành vi phạm tội, ngày 15/12/2025, Hưng mua hai con dao, giấu trong ba lô rồi bắt xe khách lên Hà Nội gặp chị H.

Theo cáo buộc, khoảng 12h30 ngày 16/12/2025, Hưng đến quán cà phê của chị H. và tiếp tục bày tỏ tình cảm. Tuy nhiên, chị H. từ chối, nói: “Em không muốn lằng nhằng với anh nữa đâu”.

Sau đó, Hưng đề nghị chị H. chở ra bến xe. Cơ quan tố tụng xác định, bị can nảy sinh ý định đưa nạn nhân đến khu vực vắng người để ra tay sát hại. Tin tưởng, chị H. đồng ý chở Hưng đi.

Thực hiện kế hoạch sát hại nạn nhân

Theo cáo trạng, Hưng điều khiển xe máy của chị H., chở nạn nhân đi lòng vòng quanh khu vực Văn Quán - Phúc La, phường Hà Đông. Trên đường đi, bị can nhiều lần thay đổi địa điểm với lý do xe ô tô đón đang di chuyển.

Khoảng 13h19 cùng ngày, khi đến đoạn đường đối diện nhà số A30TT7, khu đô thị Văn Quán, Lợi dụng lúc chị H. vẫn ngồi trên xe máy chuẩn bị rời đi, Hưng rút con dao giấu trong ba lô ra tấn công nạn nhân.

Khi chị H. buông xe và ôm vùng bị thương, bị can tiếp tục gây thương tích trước khi bỏ chạy.

Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 103, điều trị từ ngày 16/12/2025 đến 14/1/2026. Kết luận giám định xác định chị H. bị tổn thương cơ thể 64%.

Sau khi gây án, Hưng đi bộ đến khu vực trước tòa nhà New Skyline Văn Quán rồi thuê taxi về Hải Phòng. Tuy nhiên, do thấy hành khách có biểu hiện bất thường và không cung cấp được địa chỉ cụ thể, tài xế đã đưa Hưng đến Bệnh viện Việt Tiệp để kiểm tra. Tại đây, Hưng bị Công an Hà Nội bắt giữ.

Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an Hà Nội xác định hung khí gây án là dao sắc nhọn, thuộc danh mục dao có tính sát thương cao theo quy định của Bộ Công an.

Do đó, ngoài tội “Giết người”, Nguyễn Ngọc Hưng còn bị VKSND TP Hà Nội truy tố về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Về trách nhiệm dân sự, chị H. yêu cầu bị can bồi thường hơn 1,5 tỷ đồng, gồm chi phí điều trị, phục hồi sức khỏe, tổn thất tinh thần, công chăm sóc và thu nhập bị mất. Đến nay, bị can chưa khắc phục hậu quả.