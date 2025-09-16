Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông về việc chỉnh trang, đảm bảo mỹ quan hai bên sông Tô Lịch.

Theo đó, để tạo cảnh quan đô thị “xanh, sạch, đẹp”, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Thành phố (Ban Quản lý) được giao chỉ đạo nhà thầu, đơn vị thi công tập trung nhân lực, vật lực, đẩy nhanh tiến độ hoàn trả các hạng mục kè bờ sông, hè phố, lan can… đảm bảo chất lượng và tính mỹ thuật.

Ban Quản lý phối hợp với Sở Xây dựng nghiên cứu giải pháp hoàn chỉnh các cửa xả, họng xả hai bên sông (đoạn từ đường Hoàng Quốc Việt đến Ngã Tư Sở, cùng ống dẫn nước từ Hồ Tây bổ cập cho sông Tô Lịch), đảm bảo mỹ quan đô thị. Các giải pháp gồm: đặt chậu cây xanh, trồng cây khóm, cây bụi che chắn vị trí các cửa xả và đường ống dẫn nước.

Hà Nội nghiên cứu đặt chậu cây, trồng cây bụi che cửa xả, đường ống dẫn nước ra sông Tô Lịch. Ảnh: N. Huyền

UBND các phường Tây Hồ, Ngọc Hà, Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Láng, Giảng Võ, Yên Hòa, Thanh Xuân, Đống Đa được giao tập trung chỉ đạo công tác vệ sinh môi trường hai bên sông; phối hợp với Ban Quản lý và Sở Xây dựng rà soát, chỉnh trang hè phố, lan can, cây xanh, bồn hoa… nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị.

Sông Tô Lịch dài hơn 13 km, từng ô nhiễm nặng nên được gọi là “dòng sông đen” của Hà Nội. Gần đây, nhờ các giải pháp tổng thể, chất lượng nước đã được cải thiện.

Cụ thể, ngày 9/9, nước từ hồ Tây chính thức được bổ cập để "hồi sinh" sông Tô Lịch. Ngoài việc dẫn nước từ Hồ Tây về, Ban Quản lý cho biết trước ngày 20/9 sẽ tiếp tục bổ cập nước sau xử lý từ Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá cho sông Tô Lịch.

Đến nay, toàn bộ 245 cửa xả nước thải trên sông đã được thu gom triệt để về Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá.

Đối với hạng mục chỉnh trang hai bên bờ sông, Ban Quản lý cũng đã hoàn thành 19 vị trí thuộc đoạn tuyến từ Cầu Giấy đến cầu Hòa Mục (đường Láng Hạ – Lê Văn Lương) trong phạm vi được bàn giao và đã mời các bên kiểm tra, tiếp nhận.