Trước đó, ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội trình bày tờ trình Quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Về kinh tế, Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân trên 11%/năm giai đoạn từ nay đến năm 2045; quy mô GRDP đạt khoảng 200 tỷ USD vào năm 2035, 640 tỷ USD vào năm 2045 và khoảng 1.920 tỷ USD vào năm 2065.

Hà Nội định hướng phát triển không gian đô thị theo mô hình "đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm"; trong đó, sông Hồng được xác định là trục cảnh quan sinh thái - văn hóa chủ đạo, giữ vai trò kết nối và dẫn dắt phát triển toàn đô thị.

Quy mô dân số được kiểm soát ở mức khoảng 14-15 triệu người vào năm 2035; 15-16 triệu người vào năm 2045; 17-19 triệu người vào năm 2065 và tối đa không quá 20 triệu người trong dài hạn nhằm bảo đảm phát triển bền vững.

Quy hoạch bao trùm toàn bộ địa giới hành chính Thủ đô với diện tích khoảng 3.359,84 km²; đồng thời, mở rộng kết nối với các tỉnh trong Vùng Thủ đô, vùng Đồng bằng sông Hồng và các hành lang kinh tế quốc gia, quốc tế.

Hà Nội đặt mục tiêu trở thành "thành phố toàn cầu, đại đô thị văn hiến - thông minh - sáng tạo - sinh thái", có chất lượng sống và mức độ hạnh phúc thuộc nhóm cao nhất thế giới.

Đến năm 2035, Hà Nội trở thành thành phố "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc", là trung tâm kinh tế, giáo dục, y tế và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Đến năm 2045, Thủ đô hội tụ tri thức và công nghệ toàn cầu; đến năm 2065, trở thành thành phố toàn cầu có chỉ số phát triển con người cao.

Quy hoạch cảng hàng không quốc tế thứ 2 ở Ứng Hòa, Chuyên Mỹ

Hà Nội định hướng phát triển hệ thống giao thông công cộng lấy đường sắt đô thị làm chủ đạo, với tổng chiều dài mạng lưới khoảng 1.200 km. Thành phố áp dụng mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng nhằm tạo các khu đô thị nén hiện đại và huy động nguồn lực từ đất đai.

Thành phố cũng phát triển theo mô hình hạt nhân - vệ tinh; trong đó, Hà Nội giữ vai trò trung tâm, liên kết với các đô thị xung quanh nhằm chia sẻ chức năng, giảm tải áp lực cho nội đô.

Hà Nội cũng đặt mục tiêu hồi sinh sông Tô Lịch, Nhuệ, Đáy. Thành phố sẽ áp dụng công nghệ xử lý rác thải hiện đại, phát triển kinh tế tuần hoàn, hướng tới không còn rác thải chôn lấp. Không gian đô thị được khai thác đa tầng, bao gồm không gian ngầm, không gian mặt đất và không gian tầm thấp.

Quy hoạch cũng xác định phát triển sông Hồng trở thành biểu tượng mới của Thủ đô, với các không gian văn hóa, sinh thái, sáng tạo tầm cỡ quốc tế gắn với bảo đảm an toàn thoát lũ.

Bên cạnh đó, thành phố quy hoạch Cảng hàng không thứ 2 Vùng thủ đô tại khu vực phía Nam (khu vực xã Ứng Hòa, Chuyên Mỹ). Đây là cảng hàng không quốc tế với công suất dự kiến khoảng 50 triệu khách/năm đạt tiêu chuẩn quốc tế, phát triển theo mô hình đô thị sân bay.

9 cực tăng trưởng của Hà Nội Đô thị Trung tâm là Hữu ngạn Sông Hồng, cực phía Bắc là vùng Đông Anh - Mê Linh - Sóc Sơn cũ, cực phía Đông là vùng Gia Lâm - Long Biên cũ. Cực phía Nam là Đô thị trung tâm (thuộc vùng Phú Xuyên - Ứng Hòa cũ). Cực phía Nam, Tây Nam là đô thị Vân Đình - Đại Nghĩa. Cực phía Tây Nam là vùng Xuân Mai - Chương Mỹ cũ. Cực phía Tây là khu Hòa Lạc, cực phía Tây Bắc (đô thị Sơn Tây - Ba Vì). Cực Sông Hồng (không gian Trung tâm cảnh quan đặc biệt, Tài chính, dịch vụ thương mại, du lịch…).