Hôm nay (13/3), TAND TP Hà Nội tuyên phạt Phạm Đức Kiệt (SN 2005, trú tại Hà Nội) 14 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo buộc, Kiệt cùng anh Lại Vũ Q. (SN 1984) và anh Bùi Văn C. (SN 1971) đều là công nhân, thuê trọ tại phường Hồng Hà, Hà Nội.

Khoảng 21h ngày 7/7/2025, sau khi uống rượu tại phòng trọ của anh Q., Kiệt ra ngoài một lúc rồi mang mít về phòng ngồi ăn. Thấy vậy, anh Q. nói: “Không ai ăn cả, mày cầm vào trong kia mà ăn”. Từ chuyện này, giữa Kiệt và anh Q. xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Bực tức vì bị chửi, anh Q. đuổi Kiệt ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Kiệt liền dùng chân đạp tung cửa, xông vào trong, cầm điếu cày vụt anh Q. nhưng được anh C. can ngăn khiến chiếc điếu rơi xuống đất.

Sau đó, anh C. đưa Kiệt về phòng trọ. Tuy nhiên, Kiệt vẫn tiếp tục chửi bới rồi vớ con dao trong phòng, lao sang chém anh Q. 4 nhát vào vùng đầu và ngực.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không tử vong, nhưng bị tổn hại 12% sức khỏe. Ngày 8/7/2025, Phạm Đức Kiệt bị bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp để điều tra về tội Giết người.