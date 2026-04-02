Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, người dân sống quanh khu vực bất ngờ nghe thấy một tiếng động mạnh phát ra từ khu vực sân tòa nhà.

Khu vực tòa nhà nam thanh niên rơi xuống đất tử vong

Nghi có chuyện bất thường, nhiều người lập tức chạy ra kiểm tra. Khi tới nơi, họ phát hiện một nam thanh niên đã tử vong tại chỗ nên nhanh chóng báo cơ quan công an.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt, tiến hành phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, thi thể nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường để tiếp tục các bước pháp lý theo quy định.

Chị Nguyễn Thị T. sống gần khu vực này cho biết, nạn nhân là nam thanh niên khoảng 21 tuổi. Theo lời kể, người này được cho là rơi từ tầng 17 của tòa nhà xuống đất dẫn đến tử vong.

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an phường Yên Hòa xác nhận vụ việc và cho biết đơn vị đang khẩn trương xác minh, làm rõ nguyên nhân cái chết của nam thanh niên.