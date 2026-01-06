Khoảng 21h20 tối nay (6/1), khu vực cầu Vĩnh Tuy (phường Long Biên, Hà Nội) náo loạn khi nhiều người phát hiện có người nghi nhảy từ cầu xuống sông. Người dân lập tức báo cho cơ quan chức năng.

Khu vực người dân phát hiện có người nghi nhảy cầu. Ảnh: A.T.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP Hà Nội đã khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện tiếp cận hiện trường, triển khai công tác tìm kiếm trong đêm.

Trao đổi với PV VietNamNet tối cùng ngày, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội xác nhận vụ việc.

Vị đại diện cho biết, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông đang tổ chức tìm kiếm người nghi nhảy cầu, song đến hiện tại vẫn chưa phát hiện tung tích.

Công tác tìm kiếm đang được các lực lượng chức năng tiếp tục triển khai.