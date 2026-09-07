Từ ngày 7-26/9, UBND phường Hoàn Kiếm phối hợp UBND phường Cửa Nam tổ chức lấy ý kiến cộng đồng về điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H1-1B, H1-1C và quy hoạch chi tiết khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Phạm vi nghiên cứu rộng khoảng 65,89ha thuộc phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam. Các phương án hiện mới là nội dung nghiên cứu, chưa phải phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo ý tưởng tổng thể, hồ Hoàn Kiếm được tổ chức như một quảng trường lớn - biểu tượng của Thủ đô, kết nối với Quảng trường Cách mạng Tháng Tám và Nhà hát Lớn, hình thành không gian “Lịch sử - Văn hóa - Nghệ thuật”.

Tái cấu trúc không gian quanh hồ

Phía bắc hồ, phương án nghiên cứu là mở rộng Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, kết nối với hồ Hoàn Kiếm và công viên - quảng trường phía đông. Một công trình biểu tượng “Khải hoàn môn”, lấy cảm hứng từ đôi cánh chim hạc, cũng được nghiên cứu bố trí tại khu vực này.

Hà Nội lấy ý kiến phương án tái thiết không gian hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Thạch Thảo

Phía đông hồ, Hà Nội nghiên cứu hệ thống quảng trường, công viên kết nối khu vực UBND TP, Vườn hoa Lý Thái Tổ, Bưu điện Hà Nội và tháp Hòa Phong; đồng thời tổ chức lại không gian quanh đền Bà Kiệu và bố trí công trình tưởng niệm liệt sĩ Thủ đô.

Tại khu vực đông nam hồ, phương án là tổ chức các không gian thương mại nhỏ, cà phê, ki-ốt; phát triển không gian đi bộ trên tuyến Nguyễn Khắc Cần - ngõ Tràng Tiền và tăng kết nối với cụm di tích đình - đền - chùa Vũ Thạch.

Phía tây hồ, thành phố nghiên cứu nối dài phố Nhà Thờ ra hồ Hoàn Kiếm, kết nối phố Lê Thái Tổ để tạo không gian mở, phố đi bộ; đồng thời bố trí khách sạn cao cấp trên cơ sở tái cấu trúc khu vực trụ sở báo và nhà in Báo Hà Nội Mới, số 2 Tràng Thi và khu vực lân cận.

Tái cấu trúc khu vực trụ sở UBND TP

Tại khu trụ sở UBND TP, phương án nghiên cứu là tái cấu trúc khu đất, bố trí công trình mới cao 9 tầng nổi, 4 tầng hầm; hạ giải trụ sở HĐND, UBND TP, Rạp Khăn quàng đỏ và khối nhà Cung Thiếu nhi; giữ lại ba khối kiến trúc Pháp gồm Ấu trĩ viện, Kho bạc Đông Dương và Tòa Đốc lý.

Khu vực Bưu điện Hà Nội được nghiên cứu hạ giải một số công trình chưa phù hợp, đồng thời gợi nhắc hình ảnh chùa Báo Ân cũ.

Tại khu vực Nhà hát Lớn và các bảo tàng, phương án nghiên cứu là hợp nhất Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và Bảo tàng Cách mạng cũ, hình thành quần thể văn hóa liên thông. Một tháp tài chính quốc tế được nghiên cứu bố trí tại khu đất Bảo tàng Cách mạng cũ sau khi hợp nhất.

Các công trình mới phải được kiểm soát về vị trí, tầng cao, hình khối, kiến trúc và trục nhìn, không làm ảnh hưởng giá trị các công trình lịch sử, văn hóa.

Nghiên cứu không gian ngầm kết nối ga C9

Không gian ngầm được nghiên cứu theo hướng đa chức năng, kết hợp giao thông, bãi đỗ xe, thương mại, dịch vụ, văn hóa và các tiện ích công cộng.

Tại một số khu vực quảng trường, công viên, phương án dự kiến bố trí 3-3,5 tầng hầm, kết nối với ga C9 tuyến đường sắt đô thị số 2, hướng tới hình thành khu TOD văn hóa, dịch vụ, thương mại.

Người dân có thể góp ý trực tiếp tại các địa điểm được niêm yết hoặc trực tuyến qua cổng thông tin của Sở Xây dựng, UBND phường Hoàn Kiếm, UBND phường Cửa Nam, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và ứng dụng iHanoi.

Hội nghị trực tuyến lấy ý kiến cộng đồng dự kiến diễn ra lúc 9h ngày 9/9.