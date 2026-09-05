Phường Ô Chợ Dừa (TP Hà Nội) đang đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tại dải đất xen kẹt giữa tuyến Vành đai 1 và đường La Thành, đoạn Hoàng Cầu đến Láng Hạ để triển khai dự án đầu tư xây dựng bãi đỗ xe - nhà để xe, cây xanh, vườn hoa.

Theo ghi nhận của phóng viên vào sáng 3/9, một số ngôi nhà đã được phá dỡ hoàn toàn. Máy xúc được huy động để thực hiện công tác phá dỡ.

Nhìn từ hướng đường Vành đai 1, một số ngôi nhà đã được tháo dỡ phần mái và cửa.

Một hộ dân tất bật di chuyển đồ đạc, tài sản để sớm bàn giao mặt bằng cho cơ quan chức năng. Ngôi nhà đã được tháo dỡ phần mặt tiền.

UBND phường Ô Chợ Dừa cho biết, tổng số thửa đất thuộc diện thu hồi, giải phóng mặt bằng để triển khai dự án là 166 thửa, gồm 164 hộ dân và 2 tổ chức.

Theo báo cáo ngày 2/9 của UBND phường Ô Chợ Dừa, 2 tổ chức và 3 hộ dân đã bàn giao mặt bằng sạch; 24 hộ đã bàn giao mặt bằng ngoài hiện trường, tháo dỡ cửa hoặc mái nhà; 40 hộ đã ký biên bản bàn giao mặt bằng nhưng chưa bàn giao ngoài hiện trường.

Dãy nhà xen kẹt nằm phía bên trái đường Vành đai 1 hướng đi Xã Đàn. Ảnh: Thạch Thảo

Dự án đầu tư xây dựng bãi đỗ xe - nhà để xe, cây xanh, vườn hoa khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan tại dải đất xen kẹt giữa tuyến Vành đai 1 và đường La Thành dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2027.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 2.900 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố. Các hạng mục đầu tư gồm có bãi đỗ xe - nhà để xe, trạm sạc, bể nước phòng cháy, chữa cháy ngầm, mái thu năng lượng, cây xanh, vườn hoa, đường nội bộ.

Khu vực triển khai dự án rộng khoảng 6.803m2 là phần đất xen kẹt hình thành sau quá trình giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục.