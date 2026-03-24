Chiều nay (24/3), TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thành (SN 1971, ở xã Đông Anh, Hà Nội) mức án 20 năm tù về tội Giết người và 5 năm tù về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo cáo buộc, ông Nguyễn Văn Thành và bà Đỗ Thị L. (SN 1976) là vợ chồng, cùng trú tại xã Đông Anh và có 1 ki ốt bán thịt lợn trong chợ Lý Nhân. Ông Nguyễn Thành T. (SN 1980, ở Hà Nội) là chủ quán cắt tóc trong chợ này, cách ki ốt bán thịt lợn của gia đình bị cáo khoảng 20m.

Từ khoảng tháng 10/2024, ông Thành phát hiện vợ mình và ông T. có quan hệ với nhau tại quán cắt tóc của ông T. Ban đầu, ông Thành ngăn cấm vợ quan hệ với người đàn ông làm nghề cắt tóc.

Sau đó, vì bệnh tật của bản thân nên bị cáo Thành đồng ý cho bà L. và ông T. quan hệ với nhau, nhưng trong giới hạn. Đến khoảng tháng 2/2025, do bà L. và ông T. thường xuyên gặp nhau để quan hệ tình dục nên ông Thành tiếp tục ngăn cấm.

Cáo trạng xác định, khoảng 14h ngày 26/4/2025, ông T. đi từ quán cắt tóc của mình sang ki ốt bán thịt lợn của bà L. để cùng ăn cơm trưa, sau đó quan hệ tình dục với nhau trong ki ốt.

Đến khoảng 15h cùng ngày, ông Thành đi bộ từ nhà ra ki ốt, thấy cửa cuốn không khóa, ông Thành đẩy lên thì thấy vợ mình và ông T. đang ngồi với nhau ở bên trong. Khi đó, ông T. chỉ mặc quần lót.

Cho rằng vợ mình và ông T. vừa quan hệ với nhau, bị cáo Thành bực tức, lao vào ôm đầu bà L., cắn một phát vào vùng mi mắt của vợ. Bị cáo cầm ghế nhựa vụt 2 phát về phía ông T. Khi đó, ông T. giơ tay đỡ làm ghế bị gãy. Hai người đàn ông lao vào vật lộn nhau, còn bà L. bỏ chạy ra khỏi ki ốt.

Theo cáo buộc, quá trình xô xát, ông Thành vùng dậy, lấy dao bầu để trên bàn, đâm vào vùng cổ bên trái của ông T. Bị tấn công, ông T. bỏ chạy ra ngoài thì bị ông Thành đuổi theo, đâm tiếp 1 nhát vào vùng ngực bên trái. Gây án xong, ông Thành quay lại ki ốt, để hung khí lên bàn rồi về nhà.

Về phía nạn nhân, ông T. cố bỏ chạy về ki ốt của mình, đi đến cửa hàng tạp hóa gần đó nhờ người gọi cấp cứu. Do bị mất máu nhiều, ông T. choáng, gục ngã trước cửa quán tạp hóa. Sau đó nạn nhân được người dân đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh. Tuy nhiên, do vết thương nặng, ông T. đã tử vong tại bệnh viện.

Xét thấy bà L. nhiều lần có quan hệ với ông T. nhưng không ăn ở, sinh hoạt như vợ chồng với người đàn ông xấu số, do đó, CQĐT không đề cập xử lý bà L. về hành vi Vi phạm chế độ một vợ một chồng theo quy định tại Điều 182 BLHS.

Về trách nhiệm dân sự, quá trình điều tra vụ án, đại diện gia đình bị hại đề nghị xử lý bị cáo Thành theo quy định của pháp luật, yêu cầu bị cáo bồi thường khoản trợ cấp nuôi mẹ già, con nhỏ và tổn thất tinh thần của toàn bộ gia đình.

CQĐT xác định, con dao gây án thuộc Phụ lục 5 danh mục dao có tính sát thương cao ban hành kèm Thông tư số 75/2024/TT- BCA ngày 15/11/2024 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Vậy nên, ngoài tội Giết người, ông Thành còn bị truy tố thêm tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.