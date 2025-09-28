Ngày 28/9, ông Phùng Đình Thành (SN 1973, trú tại ngõ 58, đường Tự Lập, thôn Đông Lao, xã An Khánh, Hà Nội) vẫn còn lo lắng khi kể lại vụ việc xảy ra với gia đình mình.

Theo ông Thành, khoảng 22h20 tối 23/9, một người đàn ông cùng thôn là N.V.D. (SN 1969) bất ngờ kéo đến cổng nhà gây rối, vừa đập cửa, chửi bới, vừa lớn tiếng đe dọa sẽ hành hung cả nhà.

Nghe tiếng ồn ào, vợ ông là bà Nguyễn Thị Th. ra xem thì bị ông D. chửi bới thậm tệ, thậm chí dọa giết cả gia đình. Chưa dừng lại, ông D. đập phá cổng sắt, xông vào nhà, dùng tay chân đánh rồi lôi bà Th. ra ngoài đường tiếp tục hành hung.

Ảnh cắt từ clip.

Cũng theo ông Thành, trong lúc can ngăn, bà Th. còn bị ông D. dùng ghế đánh liên tiếp, rồi kéo ra sát cột cổng, đấm đá vào mặt và đầu khiến bà ngã đập mạnh vào thành sắt. Bà Th. sau đó rơi vào tình trạng chóng mặt, buồn nôn, đau đầu dữ dội.

Ông Thành cho biết, dù gây náo loạn cả xóm, sáng hôm sau ông D. vẫn ngang nhiên đe dọa “gặp đâu đánh đó” khiến gia đình ông rất hoang mang, sợ hãi.

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an xã An Khánh xác nhận vụ việc xảy ra tại địa bàn, đồng thời cho biết cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.