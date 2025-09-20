Sáng ngày 20/9, Công an TP Hà Nội đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Long Vũ (SN 2002, quê ở Hợp Thịnh, Bắc Ninh), người hành hung nhân viên quán cà phê ở Times City về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Long Vũ là người trực tiếp lao vào đánh anh Ngô Minh Đ. (nhân viên quán cà phê), khiến nạn nhân bị sưng nề vùng má trái. Anh Đ. đã làm đơn đề nghị giám định thương tích và yêu cầu xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật.

Nguyễn Long Vũ bị điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ảnh: CACC

Về phần Nguyễn Văn T. (27 tuổi) - nhân vật được cộng đồng mạng gọi là “tổng tài”, Công an TP Hà Nội đã lập biên bản, cho T. viết cam đoan và tiếp tục được tại ngoại để phục vụ điều tra, xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Vụ việc đến nay vẫn đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Nhiều người không khỏi thắc mắc, Nguyễn Long Vũ sẽ phải đối mặt với tội danh gì và mức án ra sao?. Và liệu Nguyễn Văn T. có bị truy cứu trách nhiệm hay không?

Liên quan đến vấn đề này, luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh (Đoàn luật sư Hà Nội) nhìn nhận, vụ việc có dấu hiệu phạm tội khá nghiêm trọng.

"Qua xem xét vụ việc, có thể thấy, hành vi của đối tượng thể hiện sự côn đồ, hung hãn, coi thường tính mạng, sức khỏe người khác và các quy tắc ứng xử văn minh, tôn trọng trật tự nơi công cộng", luật sư Thơm cho biết.

Theo luật sư, với việc bị tạm giữ hình sự về hành vi "Gây rối trật tự công cộng", Nguyễn Long Vũ có thể bị xử phạt theo quy định tại Điều 318 Bộ luật hình sự.

Cụ thể: "Người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5-50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm".

Bên cạnh đó, anh Đ. đã làm đơn đề nghị giám định thương tích và yêu cầu xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật. Sau khi, cơ quan Công an hoàn tất các thủ tục giám định tỷ lệ tổn hại sức khỏe, sẽ có căn cứ xử lý về tội "Cố ý gây thương tích".

Nếu kết quả giám định có tỷ lệ % thì đối tượng phải chịu trách nhiệm hình sự tội "Cố ý gây thương tích" theo quy định tại Khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự với tình tiết "có tính chất côn đồ".

Cụ thể, Điều 134 quy định: "Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11-30% hoặc dưới 11% nhưng hành vi có tính chất côn đồ, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Đối với Nguyễn Văn T., nam thanh niên có động tác giơ tay, lập tức "đàn em" đứng dậy đi vào hành hung nhân viên quán cà phê và sau đó giơ tay hô 3 tiếng "thôi" sẽ được cơ quan Công an làm rõ động cơ, mục đích có những hành động, lời nói đó.

Nếu có căn cứ xác định những hành động đó để chỉ đạo cho người khác vào đánh nam nhân viên, gây rối trật tự công cộng thì sẽ bị xử lý với vai trò đồng phạm là người khởi xướng, chỉ đạo, xúi giục người khác phạm tội.

Như VietNamNet đưa tin trước đó, tối 17/9, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một nhân viên tại quán cà phê ở phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) bị hành hung. Nguyên nhân được cho là do nhân viên nhắc nhở nhóm khách hút thuốc trong quán.

Sau lần nhắc thứ 3, một người đàn ông trong nhóm, theo “hiệu lệnh” của vị khách có phong thái giống “tổng tài”, đã lao tới đấm 2 phát vào mặt nam nhân viên khiến nạn nhân ngã xuống sàn. Toàn bộ sự việc được camera ghi lại.