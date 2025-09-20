Liên quan đến vụ việc Nguyễn Văn T. (27 tuổi) - nhân vật được cộng đồng mạng gọi là “tổng tài” - trong vụ nhân viên quán cà phê tại phường Vĩnh Tuy bị hành hung, ngày 20/9, Công an TP Hà Nội cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Long Vũ về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Theo điều tra, khoảng 14h32 ngày 17/9, tại một quán cà phê trong tòa T6, khu đô thị Times City (số 458 Minh Khai), đã xảy ra vụ xô xát khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Hình ảnh vụ việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc trước hành vi côn đồ và cách ứng xử của một số cá nhân liên quan.

Nguyễn Long Vũ bị điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ảnh: CACC

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Long Vũ là người trực tiếp lao vào đánh anh Ngô Minh Đ. (nhân viên quán cà phê), khiến nạn nhân bị sưng nề vùng má trái. Anh Đ. đã làm đơn đề nghị giám định thương tích và yêu cầu xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật.

Đáng chú ý, trong clip lan truyền, khi anh Nguyễn Văn T. giơ tay phải lên, Vũ lập tức tiến vào quầy thu ngân tấn công nhân viên. Chỉ đến khi T. giơ tay ra hiệu “thôi, thôi” thì Vũ mới dừng lại và quay về chỗ ngồi.

Làm việc với cơ quan công an, cả T. và Vũ đều khẳng định T. không chỉ đạo Vũ hành hung, mà chỉ bảo Vũ “vào xem ai đã có lời lẽ xúc phạm” sau khi anh Đ. nhắc nhở khách không hút thuốc trong quán. T. cho rằng khi nghe tiếng xô xát, anh đã giơ tay để can ngăn.

Hiện, Công an TP Hà Nội đã lập biên bản, cho N.V.T. viết cam đoan và tiếp tục được tại ngoại để phục vụ điều tra, xác minh, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Diễn biến bất ngờ sau vụ việc

Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, anh Nguyễn Văn T. xác nhận mình chính là nhân vật trong đoạn clip đang gây xôn xao. “Tôi là người làm ăn, hôm đó đến quán để bàn công việc, hoàn toàn không có ý định gây sự,” anh T. nói.

Theo lời kể, khoảng 14h20 ngày 17/9, anh T. cùng một vài người bạn tới quán cà phê. Khi mang theo chiếc tẩu thuốc mới được tặng ra kiểm tra, nhân viên quán có nhắc “ở đây không được hút thuốc”, nhưng anh T. tưởng là nhắc người khác. Sau đó, "một người em" của anh hỏi lại thì xảy ra xô xát với nhân viên quán.

"Em tôi phản xạ tát lại một cái, tôi lập tức can ngăn. Toàn bộ sự việc chỉ diễn ra trong vài giây nhưng lại gây ồn ào lớn,” anh T. phân trần.

Anh T. cũng khẳng định bản thân không hề hút thuốc trong quán: “Tôi chỉ xử lý tẩu. Người đi cùng có hút hay không thì tôi không để ý".

Anh Nguyễn Văn T. cùng một số người bàn công việc làm ăn trong quán nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Cắt từ clip

Về vụ việc, anh T. cho biết đã thành khẩn làm việc với cơ quan công an, đồng thời gửi lời xin lỗi: “Trước hết, tôi xin lỗi bạn ấy và gia đình. Tôi cũng đã hẹn sang tận nhà để trực tiếp xin lỗi.”

Tuy nhiên, diễn biến sau đó lại căng thẳng hơn. Sáng 19/9, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh anh T. đến tận quán cà phê để xin lỗi gia đình nạn nhân. Trong clip, anh bày tỏ sự hối lỗi, mong được tha thứ, nhưng mẹ của nhân viên Đ. kiên quyết từ chối: “Có gì thì làm việc với công an. Muộn rồi, em đã chỉ đạo người đánh con chị. Chị không tiếp em nữa, mời em ra ngoài".

Chiều cùng ngày, Trung tá Phan Văn Bốn, Trưởng Công an phường Vĩnh Tuy, cho biết đơn vị đã mời các bên liên quan đến làm việc, lấy lời khai. “Vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra, xác minh,” ông nói.

Trên trang cá nhân, anh Nguyễn Văn T. cũng xác nhận mình và "một người em" là nhân vật trong đoạn video. T. hiện được giới thiệu là Chủ tịch Win Business Academy, một công ty chuyên đào tạo các khóa học tài chính gia đình.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.