Chiều 22/12, lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phương Thị Nga (SN 1970, trú tại phường Từ Liêm) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đối tượng Phương Thị Nga bị tạm giữ. Ảnh: A.T.

Theo kết quả điều tra, khoảng 10h25 ngày 15/12, Phương Thị Nga đi chợ và di chuyển qua ngách 12, ngõ 31 Trần Quốc Hoàn. Tại đây, Nga phát hiện một gói hàng được đặt dưới gầm xe máy điện. Quan sát xung quanh không thấy ai để ý, đối tượng liền lấy gói hàng rồi lái xe bỏ đi.

Phát hiện tài sản bị mất, chị T. (SN 2006, chủ gói hàng) lập tức đuổi theo. Khi đến khu vực ngách 1, ngõ 1 Trần Quốc Hoàn, gói hàng rơi xuống đường, Nga dừng xe, nhặt lại gói hàng và cất vào cốp xe máy.

Lúc này, chị T. điều khiển xe máy đến xin lại tài sản nhưng không được Nga chấp nhận. Đối tượng có hành vi chửi bới, hành hung nạn nhân. Thay vì trả lại tài sản, Nga tiếp tục lớn tiếng chửi bới, ép nạn nhân quỳ xin mới chịu trả đồ. Sau đó, đối tượng mở cốp xe, lấy gói hàng ném thẳng vào mặt chị T. rồi tiếp tục đánh nạn nhân. Vụ việc chỉ dừng lại khi nhiều người dân can thiệp.

Sau khi sự việc được đăng tải trên mạng xã hội, Công an phường Cầu Giấy đã xác minh, triệu tập Phương Thị Nga đến làm việc. Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 19/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ Phương Thị Nga để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo hồ sơ, Nga từng có một tiền án và một tiền sự liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.