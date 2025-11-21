XEM CLIP:

Ngày 21/11, nguồn tin từ Bệnh viện Bãi Cháy (tỉnh Quảng Ninh) xác nhận, nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn rạng sáng 20/11 là người ngồi ghế sau của chiếc Mercedes Maybach.

Trước đó, ngay sau khi nhận tin báo, Bệnh viện Bãi Cháy đã điều xe cứu thương cùng nhân viên y tế tới hiện trường. Tuy nhiên, lực lượng y tế xác định nạn nhân đã tử vong tại chỗ. Tài xế điều khiển xe lúc này không có mặt tại hiện trường.

Theo thông tin từ lực lượng CSGT tỉnh Quảng Ninh, vụ việc xảy ra khoảng 1h10 rạng sáng 20/11 tại đường Bãi Cháy, phường Bãi Cháy (khu Hậu Cần, đoạn trước cửa khách sạn Thái Hà, số 196 đường Bãi Cháy).

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Đ.X

Thời điểm trên, ô tô Mercedes Maybach BKS 30E - 668.XX do anh T.T.H. (SN 2000) điều khiển, chở theo người đàn ông tên T. ngồi phía sau. Xe di chuyển theo hướng từ cầu Bãi Cháy về khu Cái Dăm.

Khi đang di chuyển với tốc độ cao, chiếc xe sang bất ngờ tông mạnh vào đầu xe khách BKS 29E - 243.XX đang đỗ bên lề đường.

Cú va chạm khiến xe khách rung lắc, còn chiếc Mercedes Maybach xoay nhiều vòng rồi văng ra xa. Người dân thấy vậy đã tới hỗ trợ và báo lực lượng chức năng.