Ngày 10/3, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết đã cấp phép thi công, chấp thuận phương án rào chắn và tổ chức giao thông trên trục đường Âu Cơ – Nghi Tàm nhằm phục vụ thi công Dự án thành phần 2 đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu.

Theo kế hoạch, thời điểm rào chắn tại hai khu vực chính được triển khai khác nhau. Cụ thể, đoạn đường Âu Cơ sẽ rào chắn từ ngày 10/3/2026 đến ngày 30/4/2027. Trong khi đó, đoạn đường Nghi Tàm bắt đầu rào chắn từ ngày 1/4/2026 và kéo dài đến ngày 30/4/2027.

Đường Âu Cơ - Nghi Tàm sẽ được rào chắn hơn 1 năm để phục vụ thi công cầu Tứ Liên. Ảnh: Phạm Hải.

Tại đường Âu Cơ, đoạn từ số nhà 17 đến nút giao Âu Cơ – Nghi Tàm sẽ được rào chắn cố định hai bên dải phân cách giữa với chiều dài khoảng 142m, bề rộng từ 13–14m. Sau khi rào chắn, phần mặt đường còn lại mỗi bên khoảng 6–7,5m để các phương tiện lưu thông qua khu vực thi công.

Đối với đường Nghi Tàm, đoạn từ nút giao Âu Cơ – Nghi Tàm đến ngõ 276 Nghi Tàm sẽ được rào chắn cố định hai bên dải phân cách giữa với chiều dài khoảng 300m, rộng từ 14–15m. Sau khi rào chắn, bề rộng mặt đường còn lại mỗi bên bị thu hẹp đáng kể, chỉ còn khoảng 4,5–7m.

Cơ quan chức năng cũng bổ sung hệ thống biển báo cấm dừng, đỗ xe trong phạm vi khu vực rào chắn thi công. Trên tuyến đường dân sinh phía ngoài đê theo hướng đi cầu Nhật Tân sẽ cắm biển cấm đỗ xe tại các điểm giao với ngõ 276 Nghi Tàm, ngõ 310 Nghi Tàm và ngõ 34 Âu Cơ.

Để giảm áp lực giao thông, ô tô con và xe máy có nhu cầu di chuyển theo hướng cầu Nhật Tân được khuyến khích đi vào ngõ 276 hoặc 310 Nghi Tàm, di chuyển theo đường dân sinh ra ngõ 34 Nghi Tàm hoặc đi thẳng phố Tứ Liên.

Các loại máy móc và phương tiện phục vụ thi công công trình chỉ được phép lưu thông trong phạm vi dự án từ 22h đến 5h hôm sau.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng khuyến cáo các phương tiện, đặc biệt là xe khách và xe tải lưu thông giữa sân bay Nội Bài và trung tâm thành phố nên chuyển hướng sang các lộ trình khác để tránh khu vực thi công.

Cụ thể, lộ trình thứ nhất đi theo đường Võ Nguyên Giáp – Trường Sa – Nguyễn Văn Cừ qua cầu Chương Dương hoặc tiếp tục qua cầu Vĩnh Tuy, cầu Thanh Trì. Lộ trình thứ hai đi theo đường Võ Nguyên Giáp – cầu Nhật Tân – Võ Chí Công – Hoàng Hoa Thám để vào trung tâm thành phố.

Chủ đầu tư và nhà thầu được yêu cầu bố trí lực lượng hướng dẫn giao thông 24/24h, lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo, đèn cảnh báo ban đêm và triển khai các biện pháp giảm bụi, tiếng ồn nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng tới sinh hoạt của người dân khu vực.

Trong các dịp lễ, Tết, đơn vị thi công phải thu dọn rào chắn, máy móc để hoàn trả mặt bằng, đảm bảo giao thông thông suốt.