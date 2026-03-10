Khoảng 20h03 ngày 8/3, vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng xảy ra tại đường ngang dân sinh tự mở có biển báo (đoạn qua số nhà 210 Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, Hà Nội), làm một người tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn đường sắt tại đoạn ngõ 210 Ngọc Hồi. Ảnh: Đình Hiếu

Chiếc xe máy của nạn nhân bị biến dạng hoàn toàn sau va chạm. Ảnh: Đình Hiếu

Thời điểm trên, một người đàn ông điều khiển xe máy biển kiểm soát 17L1-60XX lưu thông trên đường Ngọc Hồi theo hướng về Thường Tín. Khi đến lối đi ngang dân sinh tự mở, xe máy bất ngờ va chạm với tàu SE19 chạy qua khu vực, khiến nạn nhân cùng phương tiện bị hất văng khoảng 20m và tử vong tại chỗ.

Đáng chú ý, sau khi vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra, tại các điểm đường ngang dân sinh trên tuyến vẫn tái diễn cảnh người đi xe máy bất chấp nguy hiểm vượt gác chắn.

Lúc 21h17 cùng ngày, tại đường ngang dân sinh có gác chắn tự động đoạn qua ngõ 298 Ngọc Hồi, PV VietNamNet ghi nhận dù đèn, chuông cảnh báo tàu sắp đến đã phát tín hiệu và gác chắn hạ xuống, vẫn có hai người đi xe máy bất chấp nguy hiểm vượt qua.

Chưa đầy 1 phút sau khi hai người đi xe máy vượt gác chắn, tàu hỏa đã chạy qua khu vực này.

Tại đoạn đường sắt này, PV ghi nhận hàng chục lối đi dân sinh tự mở. Nhiều điểm không có đèn cảnh báo, không có người cảnh giới hay gác chắn, chỉ có biển báo hiệu tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Hàng loạt đường ngang dân sinh tự mở dọc tuyến đường sắt. Ảnh: Đình Hiếu

Theo đại diện Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an Hà Nội), chỉ tính riêng đoạn đường sắt đi qua địa bàn phường Hoàng Liệt, xã Đại Thanh và xã Thanh Trì (Hà Nội) đã tồn tại hơn 40 lối đi dân sinh tự mở.

“Thời gian qua, đơn vị đã có văn bản đề nghị UBND các xã, phường trên cương quyết đóng các lối đi dân sinh tự phát này nhằm đảm bảo an toàn giao thông”, vị đại diện cho biết.

Lực lượng CSGT thường xuyên kiểm tra, đóng các điểm đường ngang tự mở. Ảnh: Đình Hiếu

Liên quan việc xử lý các trường hợp cố tình vượt tín hiệu, gác chắn đường sắt, đại diện đơn vị cho biết lực lượng chức năng thường xuyên bố trí các tổ công tác tuần tra, kết hợp ghi hình để xử phạt nguội các trường hợp vi phạm.

“Việc xử lý được duy trì thường xuyên, liên tục. Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là ý thức chấp hành của người điều khiển phương tiện”, vị đại diện nhấn mạnh.