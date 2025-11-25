Theo thông báo của Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt, khu đất được đấu giá quyền sử dụng rộng 3.366m2, nằm tại số 18 phố Cao Bá Quát, phường Ba Đình (trước đây là phường Điện Biên, quận Ba Đình).

Khu đất sẽ được thực hiện dự án khách sạn 5 sao, tầng cao công trình 5-6 tầng. Theo đó, lớp mặt phố Cao Bá Quát là 3-5 tầng (12-20m); lớp sau có khoảng lùi từ 3-6m so với lớp mặt phố, cao tối đa 6 tầng (22m). Tổng diện tích sàn là 15.923m2, với mật độ xây dựng 79%, trên cơ sở đảm bảo khoảng lùi so với chỉ giới đường đỏ.

Giá khởi điểm cho vòng đầu tiên của phiên đấu giá là 201,7 triệu đồng/m2, tương ứng từ 679 tỷ đồng.

Một góc Ba Đình nhìn từ trên cao. Ảnh: Hoàng Hà

Phiên đấu giá phải trải qua tối thiểu 3 vòng, bước giá tối thiểu cho vòng tiếp theo là 2 triệu đồng/m2, tương đương khoảng 6,73 tỷ đồng cho cả khu đất.

Dự kiến, phiên đấu giá khu đất số 18 phố Cao Bá Quát sẽ được tổ chức vào sáng ngày 25/12 tại trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội.

Tổng mức đầu tư dự kiến cho dự án khách sạn 5 sao ở 18 phố Cao Bá Quát tối thiểu là 911,3 tỷ đồng, gồm 679 tỷ đồng tiền khởi điểm đấu giá đất và 232 tỷ đồng chi phí xây dựng.

Như vậy, tổ chức tham đấu giá phải có vốn chủ sở hữu không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư này, tương đương 182,2 tỷ đồng. Cùng với đó, phải đáp ứng yêu cầu có năng lực, kinh nghiệm tham gia phát triển dự án.

Ngoài ra, đơn vị tham gia đấu giá phải đặt trước 20% tổng giá trị khởi điểm của khu đất, tương ứng số tiền 135,8 tỷ đồng.

Khu đất này từng tồn tại nhiều vướng mắc và bị Thanh tra TP Hà Nội chỉ ra hàng loạt vấn đề. Trước đây, khu đất được dự kiến đầu tư dự án Khu văn phòng tại 18 phố Cao Bá Quát (quận Ba Đình) do Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị làm chủ đầu tư.

Tuy nhiên, sau nhiều năm im lìm, dự án này nằm trong số 16 dự án bị công khai chấm dứt hoạt động vào năm 2018.