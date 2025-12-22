Một công dân cho biết đã mua lại thửa đất của cá nhân khác. Thửa đất này có nguồn gốc thanh lý từ Công ty Quản lý và sửa chữa đường bộ, kèm theo hóa đơn thu tiền mua bán đất thanh lý và biên bản bàn giao tài sản nhà, đất.

Hiện nay, người dân có nhu cầu xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), nhưng địa chính xã cho biết, thửa đất nêu trên chưa được công ty chuyển giao quỹ đất nên không làm được.

Công dân thắc mắc, trường hợp trên muốn xin cấp sổ đỏ có được không và cần những giấy tờ gì?

Người dân làm thủ tục đất đai tại Hà Nội. Ảnh: Hồng Khanh

Trả lời vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, việc áp dụng chính sách để xem xét, cấp sổ đỏ cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất cần căn cứ vào từng trường hợp cụ thể và cần căn cứ vào hồ sơ quản lý đất đai tại địa phương. Tuy nhiên, Bộ nêu ý kiến về nguyên tắc.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, pháp luật đất đai hiện hành đã quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại các Điều 137, 138, 139, 140 và 141 của Luật Đất đai năm 2024.

Trình tự, thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với cá nhân, cộng đồng dân cư, hộ gia đình đang sử dụng đất và trình tự, thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu được quy định tại Mục II và Mục V nội dung C Phần V Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai.

Việc cấp sổ đỏ lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 5 Nghị định số 151/2025/NĐ-CP.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị công dân liên hệ với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được giải quyết theo quy định.