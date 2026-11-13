Hà Nội dự kiến rà soát hơn 1.300 tuyến phố, lựa chọn 33 loại cây phù hợp để trồng. Những khu vực có mật độ hoa sữa dày, gây ảnh hưởng đến đời sống người dân sẽ có phương án giảm mật độ, cắt tỉa hoặc di chuyển cây phù hợp.

Hơn 1.300 tuyến phố được rà soát, chọn cây trồng

Theo định hướng trong Đề án phát triển hệ thống cây xanh, công viên và không gian công cộng của Hà Nội, thành phố dự kiến rà soát hơn 1.300 tuyến phố, lựa chọn 33 loài cây phù hợp để trồng.

Mỗi tuyến phố sẽ được định hướng sử dụng 1-2 loài cây chủ đạo, tạo nét đặc trưng riêng, góp phần hình thành cảnh quan đô thị đồng bộ.

Trao đổi với VietNamNet, ông Trần Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thuộc Sở Xây dựng Hà Nội, cho biết việc lựa chọn cây trồng không chỉ căn cứ vào số lượng mà phải phù hợp với điều kiện khí hậu, môi trường và đặc điểm của từng tuyến phố.

Thời gian qua, Hà Nội đã trồng một số loại cây như cây vượng, muồng và bàng lá nhỏ. Việc lựa chọn cây được chú trọng theo các tiêu chí sinh trưởng tốt, xanh quanh năm, chịu được thời tiết khắc nghiệt, ít nguy cơ gãy đổ khi mưa bão, bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện.

Thành phố cũng xây dựng danh mục các loài cây khuyến khích trồng, đồng thời xác định những loại cây không được phép hoặc không nên trồng nhằm hạn chế rủi ro, bảo đảm mỹ quan và an toàn đô thị.

Đáng chú ý, đối với hoa sữa, Hà Nội định hướng bảo tồn nhưng không giữ nguyên trạng ở mọi vị trí. Những khu vực có mật độ hoa sữa dày, gây ảnh hưởng đến đời sống người dân sẽ được rà soát để có phương án giảm mật độ, cắt tỉa hoặc di chuyển cây phù hợp.

Hoa sữa được định hướng bảo tồn có chọn lọc, giảm mật độ hoặc di chuyển tại những khu vực có mùi hương ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân. Ảnh: Kiều Oanh.

Việc điều chỉnh nhằm hạn chế mùi hương nồng khi hoa sữa vào mùa nở, tránh gây khó chịu, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, nhất là những người nhạy cảm hoặc dị ứng với mùi hoa này.

Như vậy, định hướng quản lý cây xanh không chỉ dừng ở việc bảo tồn, phát triển số lượng cây mà còn tính đến sự phù hợp với không gian sống, nhu cầu và sức khỏe cộng đồng.

Phát triển thêm công viên, vườn hoa bỏ túi

Bên cạnh hệ thống cây xanh đường phố, Hà Nội sẽ phối hợp với các xã, phường rà soát điều kiện triển khai tại 517 vị trí dự kiến phát triển vườn hoa bỏ túi, tiểu cảnh.

Các địa phương được đề nghị chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực quản lý, phát triển công viên, vườn hoa theo phân cấp; đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi xâm hại cây xanh như đóng đinh, treo quảng cáo, bê tông hóa gốc cây, tự ý chặt rễ, chặt hạ hoặc dịch chuyển cây trái quy định.

Từ nay đến năm 2030, thành phố sẽ phối hợp với các xã, phường rà soát, khai thác quỹ đất công để xây dựng các vườn hoa, công viên quy mô nhỏ, diện tích khoảng 500-2.000m².

Các không gian này hướng tới phục vụ nhu cầu vui chơi, nghỉ ngơi và sinh hoạt của người dân ngay trong khu dân cư, nhất là tại những khu đô thị mới còn thiếu không gian xanh công cộng.

Bên cạnh đó, Hà Nội tiếp tục triển khai các dự án công viên quy mô lớn, từng bước nâng diện tích cây xanh bình quân đầu người lên 10m².

Theo định hướng của đề án, mục tiêu không chỉ là tăng số lượng cây được trồng hay mở rộng diện tích công viên mà còn phải bảo đảm cây sinh trưởng lâu dài, phát huy hiệu quả cải thiện môi trường và chất lượng cảnh quan đô thị.

Hướng tới đô thị xanh vào năm 2045 Lộ trình phát triển hệ thống cây xanh, công viên và không gian công cộng của Hà Nội được chia thành hai giai đoạn. Từ nay đến năm 2030, thành phố ưu tiên rà soát, thay thế những cây không phù hợp, cây có nguy cơ mất an toàn; đồng thời phát triển thêm các không gian xanh tại khu dân cư, từng bước hoàn thiện hệ thống cây xanh đường phố. Giai đoạn 2030-2045, Hà Nội tập trung triển khai các dự án công viên, mở rộng mảng xanh và kết nối cây xanh đường phố với công viên, vườn hoa, không gian công cộng, hình thành mạng lưới không gian xanh liên hoàn. Thông qua các giải pháp này, thành phố hướng tới cải thiện môi trường, nâng cao chất lượng sống của người dân, từng bước xây dựng Thủ đô trở thành đô thị xanh, văn minh và phát triển bền vững vào năm 2045.