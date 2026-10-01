Hoa sữa nở rộ, tỏa mùi hương nồng nặc, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Vậy người dân có được tự ý cắt tỉa cây trước nhà?

Ngày 16/10, lực lượng chức năng Hà Nội triển khai cắt tỉa các chùm hoa sữa tại một số khu vực có mật độ cây dày đặc nhằm hạn chế mùi hương, giảm ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Những hàng cây hoa sữa trước nhà dân

Vào mùa hoa nở, hương hoa sữa có thể lan tỏa trên diện rộng. Với những người nhạy cảm với mùi hương, đặc biệt là các hộ sinh sống gần những tuyến đường có nhiều cây hoa sữa, mùi hương đậm đặc đôi khi trở thành nỗi ám ảnh, ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày.

Trước thực tế này, việc cắt tỉa hoa sữa nhận được sự quan tâm của nhiều người. Không ít người đặt câu hỏi: Nếu cây nằm ngay trước cửa nhà, trên vỉa hè hoặc dọc đường phố, họ có được tự ý cắt cành, tỉa hoa để giảm mùi hay không?

Không được tự ý cắt tỉa cây xanh công cộng

Trao đổi về vấn đề này, luật sư Vũ Anh Tuấn (Văn phòng Luật sư Trung Hòa, Hà Nội) cho biết cần phân biệt cây xanh công cộng do cơ quan chức năng quản lý với cây trồng trong khuôn viên thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình.

Công nhân tiến hành sắt tỉa hoa sữa

Đối với cây xanh trồng trên vỉa hè, đường phố, việc cắt tỉa phải tuân thủ các quy định về quản lý cây xanh đô thị, đồng thời bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và an toàn. Vì vậy, người dân không nên tự ý chặt cành, cắt ngọn hoặc tác động làm thay đổi hiện trạng cây khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Việc tự ý cắt tỉa cây không đúng quy định, kỹ thuật không chỉ ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng mà còn có thể làm mất mỹ quan đô thị, thậm chí gây nguy hiểm cho người đi đường nếu cành cây gãy, đổ hoặc ảnh hưởng đến hệ thống hạ tầng xung quanh.

Theo luật sư, nếu mùi hoa sữa gây ảnh hưởng đến đời sống, người dân có thể phản ánh, kiến nghị với chính quyền địa phương hoặc đơn vị quản lý cây xanh để được xem xét, xử lý phù hợp.

Về lâu dài, tại những khu vực có mật độ hoa sữa quá dày, cơ quan chức năng cần nghiên cứu các giải pháp như cắt tỉa theo mùa, điều chỉnh mật độ cây khi cần thiết. Những biện pháp này vừa góp phần hạn chế mùi hương gây khó chịu, vừa bảo đảm cảnh quan và duy trì hệ thống cây xanh đô thị.

Như vậy, dù cây hoa sữa nằm ngay trước nhà và gây ảnh hưởng đến sinh hoạt, người dân không nên tự ý cắt tỉa khi chưa được phép.

Thay vào đó, việc phản ánh, kiến nghị với đơn vị quản lý để có phương án xử lý phù hợp là cách làm cần thiết, góp phần bảo đảm quyền lợi của người dân và an toàn cây xanh đô thị.