Đại diện Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, bước đầu xác định có 4 xe trực tiếp va chạm ở làn ô tô. Trong đó, hình ảnh tại hiện trường cho thấy một chiếc ô tô con mang biển số tỉnh Phú Thọ bị lật ngửa, nằm sát dải phân cách cứng.

Hình ảnh ô tô con bị lật ngửa trên cầu Nhật Tân. Ảnh: Đăng Quang

Vụ tai nạn không gây thương vong. Tuy nhiên, cơ quan chức năng phải tạm phong tỏa một phần cầu Nhật Tân để phục vụ khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân.

Giao thông trên cầu Nhật Tân chiều cùng ngày xảy ra ùn tắc kéo dài theo hướng đi sân bay Nội Bài. Nhiều phương tiện chuyển hướng sang cầu Thăng Long cũng gặp tình trạng tương tự.

Dự kiến, công tác giải quyết hiện trường vụ tai nạn sẽ hoàn tất vào trước khung giờ cao điểm.