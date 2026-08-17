Dự án đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao Cổ Linh, phường Long Biên, với mức tổng đầu tư gần 750 tỷ đồng được khởi công từ đầu tháng 10/2025.

Hàm chui được thiết kế dài khoảng 600m (hầm kín dài 100m), rộng hơn 27m với 6 làn xe.

Điểm đầu hầm chui kết nối với dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, cách điểm giao cắt với đường Cổ Linh khoảng 400m; điểm cuối kết nối với đường Đàm Quang Trung hiện hữu, cách vị trí giao cắt với đường Cổ Linh khoảng 1.000m.

Khu vực trung tâm nút giao được quây rào tôn, phục vụ thi công đào hầm, lắp đặt hệ thống kỹ thuật ngầm và triển khai các hạng mục chính của dự án. Sau khoảng 9 tháng khởi công, các hạng mục đầu tiên của dự án đang dần thành hình.

Bên trong công trường, nhiều máy móc cỡ lớn cùng các kỹ sư, công nhân được huy động để duy trì tiến độ. Các mũi thi công hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm trong điều kiện giao thông phức tạp.

Tuyến Vành đai 2 trên cao đoạn từ Ngã Tư Sở đến cầu Vĩnh Tuy được đưa vào khai thác từ tháng 1/2023, cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 hoàn thành từ tháng 9/2023. Do vậy, lưu lượng phương tiện tập trung về nút giao Cổ Linh rất lớn.

Dù công trường nằm giữa nút giao có mật độ phương tiện lớn, song công tác tổ chức giao thông vẫn được duy trì tương đối ổn định.

Một phần diện tích đường Đàm Quang Trung được rào chắn lại để thi công đường dẫn xuống hầm, phần mặt đường còn lại vẫn được duy trì đảm bảo cho phương tiện lưu thông.

Ngoài phần hầm chính, nhiều hạng mục tổ chức giao thông quanh khu vực cũng sẽ được điều chỉnh nhằm tăng khả năng lưu thông tại cửa ngõ phía Đông Hà Nội.

Hiện nay, đơn vị thi công đang tiến hành xén hè, điều chỉnh dải phân cách giữa, mở rộng làn đường ở cả hai phía quanh nút giao.

Khi hoàn thành, nút giao Cổ Linh - Vĩnh Tuy sẽ hình thành hệ thống giao thông 3 tầng gồm cầu vượt, đường hiện hữu và hầm chui. Công trình được kỳ vọng giải quyết tình trạng ùn tắc, giảm xung đột giữa các dòng phương tiện tại nút giao, đồng thời tăng khả năng kết nối giữa đường Cổ Linh, đường dẫn cầu Vĩnh Tuy và đường Đàm Quang Trung.