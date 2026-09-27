Chiều 27/9, nhiều người lưu thông trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) cho biết họ thấy các biển định khoảng cách đã được gỡ.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, vào hồi 17h cùng ngày, các biển báo định khoảng cách đã được tháo gỡ.

Cũng theo ghi nhận, dù biển báo đã được tháo gỡ nhưng vạch sơn định khoảng cách vẫn còn.

Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, đơn vị gỡ tạm thời biển báo khoảng cách an toàn trên cầu Nhật Tân.

“Sở tạm thời thu hồi lại biển để tiếp tục tuyên truyền cho người tham gia giao thông hiểu bởi người dân đang sợ bị xử phạt vi phạm giao thông”, lãnh đạo Sở nói.

Bên cạnh đó, đại diện Sở cũng cho biết các biển chỉ dẫn 0m - 50m - 100m - 150m - 200m trên cầu Nhật Tân không phải là biển cấm hay biển hiệu lệnh nên không dùng để xử phạt.

Đối với các biển này, mục đích chính là cung cấp thông tin trực quan, giúp người điều khiển phương tiện có căn cứ để ước lượng khoảng cách với xe phía trước, từ đó chủ động điều chỉnh tốc độ và cự ly di chuyển.

Lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho rằng tình trạng ùn tắc những ngày qua xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Trong đó, việc hạn chế một số phương tiện lưu thông qua cầu Thăng Long để phục vụ thi công dự án trạm cân khiến lượng xe dồn về cầu Nhật Tân tăng cao. Bên cạnh đó, người tham gia giao thông cũng đang trong quá trình làm quen với việc nhận biết khoảng cách theo hệ thống biển báo và vạch sơn mới.