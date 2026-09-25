Chiều 25/9, tại buổi thông tin về tình hình trật tự, an toàn giao thông 9 tháng của năm 2026, Cục CSGT (Bộ Công an) đã thông tin về nhiều nội dung liên quan đến các đề xuất tổ chức giao thông tại Hà Nội.

Đại tá Phạm Việt Công, Phó Cục trưởng Cục CSGT cho biết, mới đây Phòng CSGT Hà Nội đã phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan rà soát, bổ sung hệ thống biển báo, vạch xác định khoảng cách xe trên cầu Nhật Tân.

Vị Phó Cục trưởng cho biết, trước khi triển khai thực hiện, các đơn vị chức năng đã khảo sát rất kỹ trên tuyến đường để áp dụng. Cùng đó, các điều kiện về lắp đặt biển báo, vạch xác định khoảng cách và hệ thống camera giám sát cũng được đảm bảo theo đúng quy định.

"Lực lượng CSGT hiện chỉ xử lý hành vi vi phạm tại hai vị trí đã công khai trước đó trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Nghi Sơn và chỉ xử lý các trường hợp cố tình vi phạm, kèm theo hình ảnh chứng minh rõ cả quá trình", Phó Cục trưởng CSGT nhấn mạnh.

Đối với các quy định liên quan đến khoảng cách an toàn trên cao tốc, đơn vị phụ trách địa bàn cũng xử lý rất ít trường hợp vi phạm, còn lại chủ yếu tập trung tuyên truyền, nhắc nhở tài xế. Qua đó, tạo ra hiệu ứng rất tốt đối với người dân.

Cục CSGT thống kê, trong suốt kỳ nghỉ lễ dài ngày dịp Quốc khánh 2/9 vừa qua, trên toàn tuyến cao tốc Pháp Vân - Nghi Sơn không xảy ra vụ tai nạn nào liên quan đến từ ba xe trở lên.

"Quan điểm của chúng tôi là để tuyên truyền, không đặt việc xử phạt lên hàng đầu. Khi có đủ hệ thống báo hiệu về khoảng cách, người dân sẽ tự định hình được rằng mục tiêu là để bảo vệ tính mạng, tài sản của chính mình, tránh xảy ra tai nạn liên hoàn", Đại tá Phạm Việt Công nhìn nhận khi nói về việc lắp đặt biển báo, vạch xác định khoảng cách xe trên cầu Nhật Tân.

Biển báo và vạch định khoảng cách được lắp trên cầu Nhật Tân. Ảnh: Đình Hiếu

Trước đó, ngày 24/9, trên cơ sở kết quả rà soát, các đơn vị chức năng tại Hà Nội đã lắp đặt hệ thống biển báo và vạch xác định khoảng cách xe tại những vị trí dễ quan sát trên cầu Nhật Tân. Tại mỗi vị trí bố trí 5 biển báo, lần lượt thể hiện các mốc 0m, 50m, 100m, 150m và 200m.

Trên mặt đường, những vạch tương ứng cũng được kẻ rõ để người điều khiển phương tiện dễ dàng nhận biết khoảng cách với xe phía trước, từ đó chủ động điều chỉnh tốc độ phù hợp.