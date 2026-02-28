Từ 1/3, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố phối hợp với các đơn vị vận tải triển khai phương án tăng cường 3 tuyến buýt và điều chỉnh 1 tuyến buýt kết nối với Khu công nghệ cao Hòa Lạc, tạo thuận tiện cho người dân đi học, đi làm tại Khu công nghệ cao và các vùng phụ cận.

Hà Nội tăng cường các tuyến buýt kết nối khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Tuyến 88 (Bến xe Mỹ Đình – Hòa Lạc – Xuân Mai) tăng tần suất từ 21–25 phút lên 15–20 phút/lượt. Tuyến buýt số 89 (Bến xe Yên Nghĩa - Bến xe Sơn Tây) điều chỉnh lộ trình kết nối với Khu công nghệ cao Hòa Lạc, tăng tần suất dịch vụ từ 22-27-30 phút/lượt (83 lượt/ngày) lên 20-25 phút/lượt (96 lượt/ngày).

​Thành phố đồng thời bổ sung 2 tuyến buýt điện cỡ lớn: E07TC (Long Biên – Hòa Lạc) và E06TC (Bến xe Giáp Bát – Hòa Lạc), hoạt động 5h–21h hằng ngày, tần suất 20–30 phút/lượt.

​Sau điều chỉnh, tổng số tuyến kết nối Hòa Lạc tăng lên 9 tuyến (8 trợ giá, 1 không trợ giá), với 875 lượt xe/ngày, tăng 246 lượt so với trước. Tần suất khai thác từ 10–30 phút/lượt, mở rộng thêm 3 hướng kết nối mới.

​Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung và mở mới các tuyến buýt nhằm tăng cường kết nối với Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Qua đó phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân, góp phần giảm ùn tắc và thúc đẩy phát triển đô thị khu vực phía Tây Thủ đô.