Hà Nội yêu cầu mỗi nhiệm vụ phải rõ người, rõ thời hạn, rõ sản phẩm và chỉ được coi là hoàn thành khi có kết quả thực tế, làm căn cứ đánh giá người đứng đầu.

Yêu cầu được nêu trong kế hoạch triển khai Nghị quyết 32 của Thành ủy, do Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng ký ngày 22/10. Thành phố kiên trì mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2026 từ 11% trở lên, gắn với nâng cao năng suất, bảo vệ môi trường và cải thiện đời sống người dân.

Theo kế hoạch, mọi chủ trương phải được cụ thể hóa thành công việc, xác định rõ người thực hiện, thời hạn, sản phẩm và điều kiện bảo đảm. Kết quả thực tế là căn cứ đánh giá người đứng đầu.

Để thúc đẩy tăng trưởng, thành phố sẽ cập nhật kịch bản quý IV từ kết quả 9 tháng đầu năm, lượng hóa đóng góp của từng ngành, lĩnh vực, dự án và địa bàn. Các giải pháp điều hành tập trung vào những nhiệm vụ có thể tạo sản lượng, giá trị gia tăng và nguồn thu ngay trong năm 2026.

Thành phố đẩy mạnh thương mại, dịch vụ, du lịch, xuất khẩu và tiêu dùng nội địa; bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa thiết yếu, theo dõi, kiểm soát biến động giá cả thị trường. Tăng cường quản lý thu ngân sách, chống thất thu, thu hồi nợ đọng; điều hành chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển và an sinh xã hội.

Hà Nội kiên trì mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2026 từ 11% trở lên

Đối với đầu tư công, các công trình, dự án trọng điểm, tập trung rà soát về thủ tục đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng, tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật, điều kiện thi công và các vấn đề phát sinh đối với từng dự án, công trình trọng điểm. Ưu tiên các dự án có khả năng hoàn thành, tạo khối lượng và giải ngân thực chất trong năm 2026. Gắn tiến độ giải ngân vốn với khối lượng, chất lượng, hiệu quả công trình; kịp thời rà soát, tham mưu điều chỉnh, điều chuyển vốn theo thẩm quyền, đúng quy định.

Về quản lý, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, tài sản công, Thành phố hoàn thiện kế hoạch nguồn thu ngân sách từ đất giai đoạn 2026 - 2030 trên cơ sở danh mục dự án, quỹ đất có khả năng thực hiện; làm rõ điều kiện pháp lý, tiến độ tạo quỹ đất, nhu cầu chi phí, trách nhiệm tổ chức thực hiện và nguồn thu dự kiến theo từng năm. Gắn khai thác nguồn lực đất đai với thực hiện quy hoạch, phát triển kết cấu hạ tầng, đô thị, giao thông công cộng; bảo đảm quỹ đất phục vụ tái định cư, hạ tầng xã hội, không gian công cộng và nhu cầu phát triển lâu dài.

Trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, ưu tiên hoàn thiện, kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu dùng chung; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý đô thị, chỉ đạo, điều hành, cung cấp dịch vụ công và giải quyết những vấn đề dân sinh thiết thực.

Đối với từng nhiệm vụ ứng dụng, xác định rõ sản phẩm đầu ra, cơ quan tiếp nhận, yêu cầu vận hành và hiệu quả sử dụng; khắc phục đầu tư phân tán, trùng lặp, bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu. Thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp, viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo; phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc...; vận dụng hiệu quả các cơ chế đặc thù về nghiên cứu, thử nghiệm và thu hút nhân lực chất lượng cao theo quy định.

Cùng với đó, phát triển văn hóa, xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại cũng được Thành phố quan tâm, cụ thể là nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân; bảo tồn, phát huy giá trị di sản, phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch và các sản phẩm dịch vụ có giá trị gia tăng.

Thành phố thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội gắn với phát triển kinh tế. Chủ động phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, không để bị động trước các tình huống phát sinh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế; thúc đẩy cụ thể hóa các thỏa thuận, cam kết hợp tác thành chương trình, dự án đầu tư, đào tạo, chuyển giao công nghệ và kết quả cụ thể.

Thành Huế