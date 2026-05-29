Trước đó, ngày 22/5, Cục Đường bộ Việt Nam ban hành các quyết định phê duyệt phương án tổ chức giao thông tại 2 nút giao Phú Thứ và Liêm Sơn trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Các phương tiện lưu thông qua khu vực 2 nút giao phải tuân thủ hệ thống biển báo hiệu đường bộ, vạch sơn, đèn tín hiệu và hướng dẫn của lực lượng chức năng cũng như đơn vị quản lý khai thác tuyến.

Hình thức thu phí được áp dụng là thu phí kín, tính phí theo quãng đường thực tế sử dụng. Toàn bộ các làn thu phí trên tuyến sẽ triển khai thu phí điện tử không dừng (ETC).

Nút giao Phú Thứ trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Ảnh: A.Hưng

Theo bảng giá được công bố, mức phí thấp nhất đối với xe dưới 12 chỗ, xe tải dưới 2 tấn và xe buýt công cộng lưu thông qua đoạn Phú Thứ - Liêm Tuyền là gần 7.000 đồng/lượt.

Mức phí cao nhất áp dụng với xe tải từ 18 tấn trở lên và xe container từ 40 feet trở lên trên chặng Đại Xuyên - Liêm Sơn là hơn 221.000 đồng/lượt.

Đối với hành trình giữa hai nút giao Phú Thứ - Liêm Sơn, mức phí dao động từ khoảng 24.500 đồng đến hơn 98.000 đồng tùy loại phương tiện.