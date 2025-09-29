Khu tái định cư A6 Nam Trung Yên gồm 4 tòa nhà cao 11 tầng với 440 căn hộ, tọa lạc ở vị trí “đất vàng” trên địa bàn phường Trung Hòa (Hà Nội). Nhờ nằm cạnh đường vành đai 3, xung quanh có trường học và siêu thị lớn tiện lợi, giá bán được rao tới 85 triệu đồng/m2. Tức căn hộ có diện tích 50m2 lên tới khoảng 4,1 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trên thực tế, cả 4 tòa nhà đều xuống cấp nghiêm trọng. Phía ngoài, nhìn bằng mắt thường có thể thấy rất nhiều mảng tường bong tróc, lộ phần gạch và bê tông bên trong. Khu vực sân chơi, tập thể dục nay trở thành bãi đỗ xe máy, ô tô. Nơi để xe tại tầng 1 chỉ đáp ứng được 1/3 nhu cầu của cư dân.

Anh H., cư dân sinh sống tại tòa nhà, chia sẻ: "Đường ống nước nằm âm tường hỏng hóc nhiều năm không được sửa chữa khiến bên trong căn hộ ẩm thấp, tường lên mốc, tróc lở. Khu vực cầu thang thoát hiểm tầng 1 thường trở thành nơi tập kết rác, bốc mùi, gây mất vệ sinh".

Nhiều cư dân tại tòa chung cư Green Park bên phố Dương Đình Nghệ đang rao bán căn hộ từ 105-110 triệu/m2 trên các trang môi giới. Tòa nhà này có 400 căn hộ cao cấp với đa dạng diện tích từ 96-104,5 m2. Như vậy, giá bán khoảng hơn 10 tỷ đồng/căn.

Đây là tòa nhà có tích hợp văn phòng bên dưới. Trên thực tế, hầm để xe chủ yếu phục vụ cư dân. Hàng dài ô tô, xe máy đỗ la liệt xung quanh. Phía bên ngoài, nhiều đoạn tường ốp gạch đá bị tróc lở, lâu ngày chưa được xử lý.

Hàng loạt chung cư gần khu vực gần bến xe Mỹ Đình cũng có giá bán cao không kém nhờ nằm cạnh bến xe, có chợ dân sinh, nhiều trường đại học và ngay cạnh tuyến đường vành đai.

Giá bán căn hộ thuộc các tòa như Mỹ Đình Plaza, FLC... được rao trên các trang bất động sản từ khoảng 75-80 triệu/m2.

Do nằm cạnh khu vực đông dân cư, không gian sống bị bó hẹp. Hơn thế, đây còn là điểm đen ùn tắc giao thông của Thủ đô.

Chỉ cách các tòa chung cư tại bến xe Mỹ Đình khoảng 1,4 km, một tòa chung cư nằm trên đường Tôn Thất Thuyết có vị trí thoáng đãng, giao thông thuận lợi. Xung quanh tòa nhà gần công viên, trường học, bệnh viện. Giá của một căn hộ 128 m2 tại đây đang được treo giá 16 tỷ đồng (khoảng 125 triệu đồng/m2).

Anh N.T.M sinh sống tại đây cho biết, tùy vào không gian sống và vị trí, các tòa chung cư dù không cách nhau quá xa nhưng cũng có mức chênh đáng kể. Với giá thành hơn 100 triệu đồng/m2, việc mua nhà trở nên vô cùng khó khăn với nhiều gia đình trong thành phố.

Chung cư FLC Landmark Tower nằm trong khu dân cư gần phố Dương Khuê nhưng khá thiếu không gian. Theo phản ánh của cư dân xung quanh, giá dịch vụ tương đối cao và xây dựng đã lâu. Thế nhưng, giá bán căn hộ đã qua sử dụng ở đây được rao từ gần 60 triệu đồng/m2. Tính ra, một căn hộ khoảng 150m2 lên tới gần 10 tỷ đồng.

Một khu chung cư khác là Intracom Riverside ở bên kia cầu Nhật Tân, xung quanh toàn làng mạc, ngõ xóm cũng có giá rao bán cao ngang ngửa nhiều chung cư trong nội đô. Nhiều chủ căn hộ rao bán căn khoảng 66 m2 giá 4,5 tỷ đồng, căn 80 m2 lên tới 9,3 tỷ đồng. Theo anh Nguyễn Từ Tuấn, chủ một căn hộ tại đây, thời điểm mới xây dựng, giá bán chỉ hơn 20 triệu đồng/m2.