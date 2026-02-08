Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khởi công hai khu đô thị đa mục tiêu 1.400ha của Hà Nội

Ngày 2/2, UBND TP Hà Nội cùng liên danh các nhà đầu tư tổ chức lễ khởi công dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City và Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, xã Đông Anh. Hai dự án khu đô thị đa mục tiêu với tổng diện tích gần 1.400ha, dân số dự kiến khoảng 440.000 người, là những dự án đầu tiên được triển khai sau khi thành phố thông qua Đề án phát triển khu đô thị đa mục tiêu, nằm trong lộ trình tái cấu trúc không gian Thủ đô theo định hướng đa cực, đa trung tâm.

Tham dự lễ khởi công có Tổng Bí thư Tô Lâm, đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương và Hà Nội.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nhấn mạnh đây là các dự án có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược tái thiết và phát triển Thủ đô theo hướng xanh, thông minh, hiện đại và bền vững.

Theo ông Thắng, việc triển khai hai khu đô thị đa mục tiêu quy mô lớn sẽ góp phần hình thành quỹ nhà ở đủ lớn để phục vụ tái định cư, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ, đồng thời tạo tiền đề để triển khai đồng bộ các dự án hạ tầng giao thông và hạ tầng kỹ thuật trọng điểm của Thủ đô trong thời gian tới.

Bộ Xây dựng nói rõ việc xây nhà ở riêng lẻ không cần xin phép

Ông Bùi Văn Dưỡng, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế – Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Xây dựng) cho biết, các công trình nhà ở riêng lẻ thuộc dự án khu đô thị, khu dân cư đã phê duyệt quy hoạch chi tiết sẽ được miễn giấy phép xây dựng. Tương tự, nhà ở riêng lẻ tại khu vực nông thôn chưa công bố quy chế kiến trúc cũng không phải thực hiện thủ tục xin cấp phép.

Nhiều khu vực xây nhà ở riêng lẻ được miễn giấy phép xây dựng. Ảnh: Hồng Khanh

Đối với các khu vực còn lại, người dân và doanh nghiệp vẫn phải thực hiện thủ tục cấp phép trước khi xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ. Tuy nhiên, thời gian cấp giấy phép xây dựng dự kiến tối đa không quá 7 ngày.

Đáng chú ý, việc cấp phép xây dựng trong thời gian tới sẽ được thực hiện theo nguyên tắc cơ quan quản lý nhà nước chỉ kiểm soát một lần đối với mỗi dự án, công trình, từ giai đoạn chuẩn bị đến khi khởi công xây dựng.

Phá dỡ hàng trăm căn nhà cao tầng để mở rộng Đại lộ đẹp nhất Thanh Hóa

Đại lộ Lê Lợi là tuyến đường huyết mạch, kết nối trung tâm hành chính, chính trị của TP Thanh Hóa cũ với nhiều khu đô thị mới và các công trình trọng điểm. Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị, giảm áp lực giao thông và tạo diện mạo khang trang cho thành phố, năm 2023, tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt dự án mở rộng đại lộ này với quy mô lớn.

Theo đó, dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, nhằm nâng cấp, mở rộng Đại lộ Lê Lợi với chiều dài 1,5km. Trong tổng mức đầu tư, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chiếm gần 720 tỷ đồng. Tổng số hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án là 367 hộ và 15 tổ chức, với diện tích thu hồi hơn 6,2ha.

Theo quy hoạch, để thực hiện dự án, chính quyền phải thu hồi đất của các hộ dân, trong đó phần lớn là nhà ở kiên cố, cao tầng, nằm tại các vị trí được xem là “đất vàng” của thành phố.

Bộ Xây dựng chuyển giao trụ sở cho Bộ Công an

Bộ Xây dựng vừa có quyết định chuyển nguyên trạng trụ sở làm việc tại số 37 Lê Đại Hành (Hà Nội) sang cho Bộ Công an quản lý và sử dụng.

Quyết định của Bộ Xây dựng được ban hành dựa trên các căn cứ pháp lý, gồm Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và các Nghị định của Chính phủ ban hành năm 2025 quy định về chức năng, nhiệm vụ của Bộ Xây dựng cũng như chi tiết thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Việc điều chuyển cũng dựa trên văn bản đề nghị từ phía Bộ Công an vào ngày 8/12/2025 về việc tiếp nhận cơ sở này.

Lý giải về việc điều chuyển trụ sở số 37 Lê Đại Hành, văn bản của Bộ Xây dựng nêu: “Do việc sắp xếp lại nơi làm việc của Bộ Xây dựng, việc điều chuyển tài sản mang lại hiệu quả sử dụng chung cao hơn”.

Lãi suất vay mua nhà tăng cao, thị trường bất động sản đổi chiều

Mặt bằng lãi suất cho vay mua nhà tăng nhanh khiến hiện tượng rao bán cắt lỗ xuất hiện với tần suất nhiều hơn, đặc biệt ở phân khúc căn hộ, theo Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS).

VARS cho rằng đây không phải xu hướng phổ biến trên toàn thị trường. Hiện tượng cắt lỗ chủ yếu đến từ một bộ phận nhà đầu tư tham gia thị trường giai đoạn trước, sử dụng đòn bẩy tài chính lớn, nhất là các khoản vay có thời gian ân hạn nợ gốc và ưu đãi lãi suất. Khi hết thời gian ưu đãi, lãi suất chuyển sang thả nổi trong bối cảnh mặt bằng lãi suất tăng cao, áp lực tài chính gia tăng buộc họ phải bán ra để cơ cấu lại dòng tiền.

Bên cạnh đó, không ít nhà đầu tư mua bất động sản theo tâm lý sợ bỏ lỡ (FOMO), chấp nhận mua chênh giá với kỳ vọng lướt sóng ngắn hạn. Khi thị trường chững lại, thanh khoản suy giảm, nhóm này buộc phải “cắt lỗ” phần chênh để giảm thiểu rủi ro.