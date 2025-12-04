Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 325 về khắc phục tình trạng ngập úng trên địa bàn. Điểm nhấn của kế hoạch là mục tiêu xây dựng mới 8 hồ điều hòa tại các "túi nước" của Thủ đô.

Cụ thể, danh mục đầu tư gồm: hồ Phú Đô (31,5ha), Yên Nghĩa 1 (20ha), Thụy Phương 2 (14,5ha), Liên Mạc 1 (13ha), Cổ Nhuế 1 (10ha). Các hồ có diện tích nhỏ hơn gồm: Cổ Nhuế 2.1 (9,8ha), hồ Chèm (9ha) và Yên Nghĩa 2 (5ha).

Về giải pháp kỹ thuật, Hà Nội yêu cầu hoàn thành các dự án xây dựng khẩn cấp trước mùa mưa năm 2026. Thành phố sẽ nâng công suất các trạm bơm hiện hữu, đồng thời lắp đặt thêm các trạm bơm dã chiến tại điểm nóng ngập úng.

Khu vực Đại lộ Thăng Long được ưu tiên cải tạo, xây mới hệ thống cống rãnh thoát nước. Tuyến hạ lưu cống Kim Ngưu nối sông Tô Lịch với Trạm bơm Yên Sở sẽ được cải tạo để tăng khả năng tiêu thoát. Trục chính sông Nhuệ (đoạn từ Liên Mạc đến đường Vành đai 4) sẽ được nạo vét trong giai đoạn 1.

Nhiều tuyến đường ở Hà Nội xảy ra ngập úng vào đầu tháng 10/2025. Ảnh: Đình Hiếu

Tại khu vực phía Tây và Bắc Hà Nội, thành phố yêu cầu xử lý dứt điểm úng ngập tại các khu đô thị Resco, Ecohome, Ciputra, Đoàn ngoại giao và khu vực Võ Chí Công. Tuyến kênh Thụy Phương sẽ được cải tạo để vừa xử lý ngập cho khu vực này, vừa bổ cập nước cho sông Tô Lịch.

Về trách nhiệm doanh nghiệp, Công ty TNHH phát triển Khu đô thị Nam Thăng Long được giao hoàn thành tuyến cống dẫn trạm bơm Phú Thượng 9 trước ngày 30/4/2026. Đối với các khu đô thị chưa bàn giao, Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư vận hành hệ thống thoát nước nội bộ đảm bảo kết nối đồng bộ với hạ tầng chung.

Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm kiểm soát tình trạng đổ trộm phế thải gây tắc nghẽn dòng chảy. Các công trình đầu mối như trạm bơm, đập điều tiết, cống qua đê phải hoàn thành bảo dưỡng trước mùa mưa bão.

Hà Nội chốt xây nhà máy xử lý nước thải Tây sông Nhuệ 70.000m3 Thành phố Hà Nội vừa quyết định đầu tư dự án nhà máy xử lý nước thải Tây sông Nhuệ tại 6 phường với công suất 70.000m3/ngày đêm. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký quyết định phê duyệt dự án nhóm A này. Dự án có tổng diện tích 6,5ha, sử dụng công nghệ SBR cải tiến, công suất thiết kế đến năm 2035 đạt 70.000m3/ngày đêm. Hệ thống thu gom của công trình gồm các tuyến cống tự chảy D300-D1500 với tổng chiều dài khoảng 29,2km. Địa điểm xây dựng dự án thuộc địa bàn các phường: Thượng Cát, Tây Tựu, Đông Ngạc, Nghĩa Đô, Phú Diễn và Xuân Đỉnh. Mục tiêu của dự án là xử lý nước thải cho lưu vực S4 rộng 2.837ha hiện đang ô nhiễm nghiêm trọng. Về lộ trình, dự án được thực hiện trong giai đoạn 2025-2030. Chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội. Sở Tài chính chịu trách nhiệm cân đối, bố trí vốn đảm bảo dự án triển khai đúng tiến độ. UBND các phường liên quan được giao nhiệm vụ tổ chức giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao đất cho chủ đầu tư thực hiện dự án.