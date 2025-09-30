W-mua to.jpg

Những đợt mưa lớn vẫn liên tiếp trút xuống Hà Nội khiến rất nhiều tuyến đường bị ngập sâu, giao thông tê liệt, trưa và chiều 30/9.

W-nvnvnv.jpg

Phố Tố Hữu thành "con sông dài" nhiều km suốt buổi sáng. Càng về trưa, dấu hiệu nước rút càng không thấy giảm.

W-mua to_0.jpg

Ngã tư Liễu Giai - Đào Tấn mênh mông biển nước lúc 13h30.

W-mua to_1.jpg

Vị trí ngập sâu nhất ở đây khoảng gần 1 mét. 

W-53588f5296b11cef45a0.jpg

Tại khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, nước từ hồ Hoàn Kiếm dâng lên kết hợp cùng mưa lớn không kịp thoát gây ngập úng trên diện rộng.

Nước dâng mọi vị trí xung quanh trụ sở Ngân hàng Nhà nước ở nút giao Ngô Quyền - Lý Thái Tổ.

3962596197217904261.jpg

Công nhân thoát nước làm việc từ sáng tại khu vực phố Trần Phú nhưng do mưa liên tiếp, cảnh ngập úng ở nhiều tuyến phố trung tâm Thủ đô không giảm.

W-4268702264173189379.jpg

Phố Nguyễn Phong Sắc cũng trong cảnh tương tự. Các đoạn nước ngập đã hầu như vắng bóng xe cộ do các phương tiện không thể di chuyển qua.

W-4ce26bcfd92f53710a3e.jpg

Tài xế ô tô đi qua phố Tô Hiệu tăng ga để phóng qua đoạn ngập sâu. 

W-44cb292d7dcef790aedf.jpg

Một chủ xe phải xuống xử lý sau khi ô tô của anh bị chết máy giữa dòng nước trên phố Tô Hiệu.

W-f2858a20c2c3489d11d2.jpg
W-1696300427629695752.jpg
6a6351eb7608fc56a519.jpg

Tại phố Thái Thịnh, nước dâng cao từ sáng, nhiều đoạn ngập sâu đến gần yên xe máy.

*Tiếp tục cập nhật