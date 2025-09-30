Những đợt mưa lớn vẫn liên tiếp trút xuống Hà Nội khiến rất nhiều tuyến đường bị ngập sâu, giao thông tê liệt, trưa và chiều 30/9.

Phố Tố Hữu thành "con sông dài" nhiều km suốt buổi sáng. Càng về trưa, dấu hiệu nước rút càng không thấy giảm.

Ngã tư Liễu Giai - Đào Tấn mênh mông biển nước lúc 13h30.

Vị trí ngập sâu nhất ở đây khoảng gần 1 mét.

Tại khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, nước từ hồ Hoàn Kiếm dâng lên kết hợp cùng mưa lớn không kịp thoát gây ngập úng trên diện rộng.

Nước dâng mọi vị trí xung quanh trụ sở Ngân hàng Nhà nước ở nút giao Ngô Quyền - Lý Thái Tổ.

Công nhân thoát nước làm việc từ sáng tại khu vực phố Trần Phú nhưng do mưa liên tiếp, cảnh ngập úng ở nhiều tuyến phố trung tâm Thủ đô không giảm.

Phố Nguyễn Phong Sắc cũng trong cảnh tương tự. Các đoạn nước ngập đã hầu như vắng bóng xe cộ do các phương tiện không thể di chuyển qua.

Tài xế ô tô đi qua phố Tô Hiệu tăng ga để phóng qua đoạn ngập sâu.

Một chủ xe phải xuống xử lý sau khi ô tô của anh bị chết máy giữa dòng nước trên phố Tô Hiệu.

Tại phố Thái Thịnh, nước dâng cao từ sáng, nhiều đoạn ngập sâu đến gần yên xe máy.

*Tiếp tục cập nhật