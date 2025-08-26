Sáng 25/8, trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Đức Hưng, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội (Sở Xây dựng Hà Nội), cho biết do ảnh hưởng của bão số 5 gây mưa lớn trên địa bàn Hà Nội.

Mực nước sông hồ dâng cao trong khi công suất của hệ thống thoát nước Hà Nội là 310mm/2 ngày, nhưng hiện nay đã vượt mức 310mm/10h. Tình trạng này gây úng ngập trên diện rộng tại nhiều khu vực của thành phố.

Hiện nước ở các hồ điều hòa đều chênh so với chuẩn mùa mưa từ 0,13 đến 1,15m. Trong đó, có những hồ mực nước chênh tới 1,115m (Hồ Đống Đa), Hồ Trung Tự (1m), Hồ Thành Công (1m).

Mưa khắp toàn thành phố, trong đó thống kê tại một số phường lượng mưa lớn như: Hai Bà Trưng 350mm, Yên Nghĩa 267,2mm, Tây Mỗ 266,8mm, Thanh Liệt 239,5mm và xã Thường Tín 218,5mm…

“Các đơn vị đã bố trí lực lượng ứng trực từ đêm qua. Các trạm bơm như: Yên Sở vận hành 19/20 bơm, Cổ Nhuế, Đồng Bông 1 và 2, Thanh Bình, Cầu Bươu… cũng hoạt động hết công suất tiêu nước ra sông Nhuệ,” ông Hưng thông tin.

Đại diện Công ty Thoát nước Hà Nội cũng cho biết, do mưa lớn trên diện rộng kéo dài suốt đêm nên các điểm ngập cố hữu ở nội đô đã ngập sâu.

Các điểm ngập gồm: đường Giải Phóng (đoạn trước cửa bến xe phía Nam); phố Đội Cấn; phố Thanh Đàm; phố Trường Chinh; ngã tư Phan Bội Châu – Lý Thường Kiệt; phố Hoa Bằng; phố Minh Khai (đoạn chân cầu Vĩnh Tuy); phố Vũ Trọng Phụng (đoạn ngã ba Quan Nhân – Vũ Trọng Phụng)...

Ngoài ra, trên các tuyến Quốc lộ 1A, 70, 32, 21B, Đại lộ Thăng Long (khu vực An Khánh – Hoài Đức)... cũng xuất hiện nhiều điểm ngập.

Ngoài các điểm ngập cố hữu, nhiều tuyến đường khác cũng đã ngập sâu.

Ông Hưng khuyến cáo, do mưa vẫn tiếp tục trên diện rộng nên người dân nếu không cần thiết thì không nên ra đường. Sau 2-3 giờ nữa, nước sẽ rút, giao thông sẽ thuận lợi hơn.

Để xem cảnh báo đường ngập tại Hà Nội, người dân có thể sử dụng ứng dụng HSDC Maps của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội để xem bản đồ trực quan, tìm đường tránh ngập, hoặc ứng dụng iHanoi của TP Hà Nội để cập nhật thông tin về tình hình giao thông và ngập lụt.

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng HSDC Maps:

Tải và cài đặt ứng dụng HSDC Maps từ cửa hàng ứng dụng trên điện thoại.

Mở ứng dụng và cho phép truy cập vị trí để có thông tin chính xác.

Chọn tab "Hiện trạng" để xem tình hình mưa lớn và ngập lụt.

Nhấn vào từng địa điểm trên bản đồ để xem chi tiết lượng mưa, hình ảnh thực tế, hoặc chọn tab "Tìm đường" để tìm lộ trình tránh ngập.

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng iHanoi

Tải và đăng nhập ứng dụng iHanoi.

Chọn "Giao thông", sau đó chọn "Bản đồ ngập úng" để xem thông tin về các khu vực ngập lụt.