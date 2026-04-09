Dự báo viên Trần Thị Thúy Nga, Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa cho biết trong hôm nay (9/4), ngoại trừ khu vực Đông Bắc Bộ, hầu khắp các vùng miền trên cả nước tiếp tục duy trì tình trạng nắng nóng.

Chuyên gia khí tượng nhận định, từ ngày mai (10/4), nắng nóng có khả năng quay trở lại diện rộng trên toàn miền Bắc. Đồng thời, trọng tâm nắng nóng vẫn rơi vào các tỉnh miền Trung.

"Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có cường độ nắng nóng gay gắt nhất. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38-40 độ, có nơi trên 40 độ, tập trung chủ yếu ở vùng núi phía Tây các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị", dự báo viên Thúy Nga nhấn mạnh.

So với miền Trung, các khu vực khác có mức nhiệt "dễ thở" hơn nhưng vẫn ở ngưỡng cao.

Nắng nóng đến nắng nóng đặc biệt gay gắt còn tiếp diễn nhiều nơi trên cả nước. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Cụ thể, Tây Bắc Bộ và từ Đà Nẵng đến phía Đông Đắk Lắk, nắng nóng ít gay gắt hơn, nhiệt độ dao động từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ (bao gồm thủ đô Hà Nội), cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, cường độ nắng nóng thấp nhất, mức nhiệt phổ biến từ 35-36 độ. Tuy nhiên, nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn dự báo 2-4 độ hoặc hơn tùy điều kiện bề mặt.

Cơ quan khí tượng nhận định, đợt nắng nóng này còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Sự kết hợp giữa nhiệt độ cao và độ ẩm không khí giảm thấp sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe con người.

Các chuyên gia khuyến cáo, người dân nên tránh làm việc hoặc di chuyển ngoài trời trong khung giờ cao điểm từ 11-16h, thời điểm tia cực tím và nhiệt độ đạt mức cực đại.

Ngoài ra, cơ quan chức năng và người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực đông dân cư và nguy cơ cháy rừng.