Kỳ họp thứ 4 HĐND TP Hà Nội chiều nay đã hoàn thành toàn bộ nội dung trọng tâm để cụ thể hóa Luật Thủ đô và tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của Thủ đô.

Phát biểu bế mạc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho hay, HĐND TP đã xem xét 54 Nghị quyết, trong đó có 45 nghị quyết để triển khai Luật Thủ đô năm 2024. Đây là những quyết sách chiến lược, bao quát toàn diện các lĩnh vực trọng yếu, then chốt của Thủ đô.

Các nghị quyết tập trung vào kiện toàn tổ chức bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; quản lý đô thị; tài chính, ngân sách; đầu tư phát triển; tạo đột phá về khoa học công nghệ, giáo dục, y tế, văn hóa; bảo vệ môi trường và bảo đảm an sinh xã hội cho người dân Thủ đô.

Kết quả này tạo lập bệ phóng pháp lý vững chắc để thành phố sớm đưa các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội của Luật Thủ đô đi vào cuộc sống.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại phiên bế mạc chiều 15/6.

Ông Trần Đức Thắng nhìn nhận, việc tạo lập hành lang pháp lý là điều kiện hết sức quan trọng, nhưng tổ chức thực thi hiệu quả mới là yêu cầu mang tính quyết định để đưa pháp luật vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển Thủ đô.

Thời gian từ nay đến khi Luật Thủ đô chính thức có hiệu lực thi hành vào ngày 1/7 không còn nhiều, Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị UBND TP khẩn trương bắt tay vào tổ chức thực hiện ngay sau kỳ họp.

“Chúng ta tuyệt đối không để nghị quyết nằm trên giấy; không để chính sách chậm đi vào cuộc sống; không để người dân, doanh nghiệp phải chờ đợi những cơ chế, chính sách mà thành phố đã dành nhiều công sức xây dựng, thông qua”, Bí thư Hà Nội nói.

Ông Trần Đức Thắng tin tưởng, các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp này sẽ góp phần quan trọng khơi thông nguồn lực, tháo gỡ các điểm nghẽn, mở ra không gian phát triển mới, phương thức quản trị mới; tạo động lực mạnh mẽ để thành phố phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại…

Bảo đảm các cơ chế, chính sách đặc thù sớm đi vào cuộc sống

Chia sẻ tại phiên bế mạc, Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà cho hay, sau gần 2 tháng Luật Thủ đô được ban hành, HĐND Thành phố đã thông qua 61 nghị quyết cụ thể hóa luật. Hà Nội đã cơ bản hoàn thành một bước quan trọng về thể chế.

“Điều cử tri và nhân dân Thủ đô mong đợi hơn cả là các nghị quyết sớm phát huy hiệu quả trong thực tiễn. Thành công của Luật Thủ đô và các nghị quyết được thông qua hôm nay sẽ không được đo bằng số lượng văn bản đã ban hành mà được đo bằng hiệu quả khi đi vào cuộc sống”, bà Phùng Thị Hồng Hà chia sẻ.

Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng cho hay, việc triển khai Luật Thủ đô trong thời gian tới sẽ đặt ra nhiều yêu cầu mới và khối lượng công việc rất lớn đối với các cấp, các ngành của Thành phố. Trong quá trình triển khai thực hiện, chắc chắn sẽ phát sinh những khó khăn, vướng mắc và những vấn đề mới từ thực tiễn cần tiếp tục nghiên cứu, đánh giá và hoàn thiện.

Thay mặt UBND TP, ông Vũ Đại Thắng cam kết sẽ tập trung cao độ triển khai thi hành Luật Thủ đô và các nghị quyết đã được HĐND Thành phố thông qua; bảo đảm các cơ chế, chính sách đặc thù sớm đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả thiết thực.

Bên cạnh đó, TP sẽ vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát; xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng

Hà Nội sẽ siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch và cạnh tranh.

Hà Nội sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết; kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; bảo đảm các cơ chế, chính sách được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Thành phố sẽ duy trì tinh thần cầu thị, lắng nghe và hành động; thường xuyên đối thoại, tiếp thu ý kiến của HĐND TP, các chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân để tiếp tục hoàn thiện công tác quản lý, điều hành.