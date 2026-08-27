Ngày 27/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây mua bán, san chiết trái phép tinh dầu chứa Etomidate quy mô lớn.

Các đối tượng làm việc tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo điều tra, đường dây do Ngô Thị Trang (SN 1990, trú phường Võ Cường, TP Bắc Ninh) cầm đầu. Trang cùng Hoàng Văn Khuê (SN 1992) và vợ là Phạm Thị Nhàn (SN 1993, cùng trú TP Hải Phòng) mua Etomidate dạng rắn, sau đó san chiết thành tinh dầu để đưa vào các sản phẩm thuốc lá điện tử.

Nhóm này liên kết với Nguyễn Thị Lệ, Phạm Ngọc Duy và Nguyễn Thị Hoài để tiêu thụ. Hoài tiếp tục phân công nhiều "chân rết" tại Hà Nội, Lạng Sơn, Hải Phòng, Tuyên Quang, Phú Thọ và các địa phương khác.

Cơ quan công an xác định đường dây đã mua bán hàng trăm lít dung dịch chứa Etomidate, cùng hàng chục nghìn đầu hút và hàng trăm nghìn vỏ Pod, đầu đốt, phụ kiện. Sản phẩm được ngụy trang dưới dạng thuốc lá điện tử và phân phối đến hàng nghìn người sử dụng.

Đến nay cơ quan công an đã triệu tập 47 người liên quan. Ảnh: CACC

Tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng liên quan khoảng 100 tỷ đồng, doanh thu bất hợp pháp lên tới hàng chục tỷ đồng.

Công an Hà Nội khám xét đồng loạt 9 địa điểm tại Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Ninh và Lạng Sơn, triệu tập 47 người liên quan.

Tang vật thu giữ gồm 7 chai chứa 2.450 ml dung dịch nghi ma túy, 650 đầu hút chứa khoảng 570 ml dung dịch. Kết quả giám định sơ bộ xác định các mẫu dung dịch có chứa Etomidate. Ngoài ra, công an thu khoảng 12.000 đầu hút, 35.000 vỏ đựng, 1.150 máy hút cùng nhiều đầu đốt và phụ kiện.

Khoảng 3,5 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng của những người liên quan cũng bị phong tỏa.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của những người liên quan và xử lý theo quy định.