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Ngày 25/8, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Kiều Thị Thanh (45 tuổi, ở Hà Nội), tức diễn viên Kiều Thanh, để điều tra về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Tại cơ quan công an, Kiều Thanh thừa nhận việc sử dụng ma túy là sai trái và cho rằng bản thân cần nhìn nhận, xem xét lại hành vi của mình.

Theo lời khai của nữ diễn viên, trước đó có uống bia, rượu và nghi trong đồ uống có pha chất ma túy tổng hợp. Kiều Thanh cho rằng việc sử dụng chất cấm là hành vi không nên xảy ra.

Diễn viên Kiều Thị Thanh tại cơ quan công an. Ảnh: T.D.

“Là một diễn viên, khi lỡ dùng chất cấm như vậy thì không nên. Chính vì vậy, tôi thấy mình cần phải xem xét lại”, Kiều Thanh khai tại cơ quan công an.

Nữ diễn viên cũng thừa nhận việc sử dụng ma túy có thể tác động tiêu cực đến hình ảnh của bản thân và ảnh hưởng đến công chúng.

Theo Công an Hà Nội, Kiều Thanh bị phát hiện cùng một số người sử dụng heroin và ma túy đá. Cơ quan điều tra cáo buộc nữ diễn viên bán ma túy cho người nghiện để kiếm lời, lấy tiền phục vụ việc sử dụng ma túy.

Đây là một phần trong chuyên án triệt phá đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy quy mô lớn trên địa bàn Hà Nội. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố và bắt tạm giam 82 bị can về các tội liên quan đến sản xuất công cụ sử dụng ma túy, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Kiều Thanh tên đầy đủ là Kiều Thị Thanh, 45 tuổi, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt.

Khi còn là sinh viên Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, Kiều Thanh được đạo diễn Đỗ Thanh Hải giao vai Trà trong phim Phía trước là bầu trời. Nhân vật có tính cách gai góc, bất cần và số phận nhiều phức tạp giúp nữ diễn viên tạo dấu ấn với khán giả.

Sau khi tốt nghiệp, Kiều Thanh công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội, đồng thời tham gia nhiều phim như Gái nhảy, Dòng sông phẳng lặng, Khi đàn chim trở về, Những giấc mơ dài, Hai phía chân trời, Cảnh sát hình sự, Câu hỏi số 5...

Năm 2019, nữ diễn viên trở lại màn ảnh với vai Dung “Khàn” trong phim Hoa hồng trên ngực trái. Kiều Thanh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú trong đợt xét tặng năm 2015.

Ngày 15/7/2026, Kiều Thanh nộp đơn xin thôi việc với lý do hoàn cảnh gia đình và sức khỏe. Lãnh đạo Nhà hát Kịch Hà Nội sau đó đồng ý chấm dứt hợp đồng lao động với nữ diễn viên kể từ ngày 17/7.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng và những mắt xích liên quan trong đường dây để xử lý theo quy định pháp luật.