Ngày 25/8, Công an TP Hà Nội cho biết, từ việc triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán dụng cụ sử dụng ma túy, Công an phường Yên Hòa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục truy vết, mở rộng điều tra, qua đó phát hiện một đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy với số lượng lớn trên địa bàn thành phố.

Diễn viên Kiều Thanh phim ‘Phía trước là bầu trời’ vừa bị khởi tố. Ảnh: T.D

Trong quá trình mở rộng vụ án, lực lượng Công an phát hiện Kiều Thị Thanh cùng một số đối tượng đang sử dụng heroin và ma túy đá.

Theo cơ quan Công an, để có tiền phục vụ việc sử dụng ma túy, Thanh đã bán ma túy cho các đối tượng nghiện nhằm kiếm lời, đồng thời thường xuyên tụ tập nhiều người tại nhà để sử dụng trái phép chất ma túy.

Quá trình điều tra cho thấy các đối tượng trong đường dây hoạt động khá kín kẽ, chủ yếu liên lạc, giao dịch qua mạng xã hội. Từ những đầu mối mua bán ma túy, cơ quan công an tiếp tục lần theo các nhóm tiêu thụ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, qua đó phát hiện thêm nhiều ổ nhóm thường xuyên tụ tập sử dụng ma túy.

Đáng chú ý, một số đối tượng từng có tiền án liên quan đến ma túy nhưng vẫn tiếp tục tái phạm. Những người này đặt mua ma túy qua ứng dụng Telegram, sau đó tụ tập tại nhà riêng để sử dụng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra từng bước bóc gỡ các mắt xích trong đường dây, từ khâu sản xuất, mua bán dụng cụ sử dụng ma túy đến mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 82 bị can về các tội sản xuất công cụ sử dụng ma túy, mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và các hành vi liên quan.

Trong đó, Kiều Thị Thanh bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Vụ án đang tiếp tục được mở rộng. Cơ quan điều tra đang làm rõ vai trò của các đối tượng, những mắt xích liên quan và nguồn cung ma túy để xử lý theo quy định.