Ngày 25/8, lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết ngày 29/6, qua rà soát, quản lý địa bàn và xét nghiệm những trường hợp có nguy cơ cao, Công an phường Yên Hòa phát hiện 3 người trồng cần sa để sử dụng và bán cho người khác. Tang vật thu giữ gồm hơn 3,3 kg cần sa khô và 97 cây cần sa.

Từ vụ việc, Công an phường Yên Hòa phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Hà Nội mở rộng điều tra, triệu tập 15 người, khởi tố vụ án và 5 bị can về các hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Các đối tượng trong vụ án cùng tang vật. Ảnh: CACC

Quá trình điều tra, công an xác định Nguyễn Thị Đông (47 tuổi, trú phường Khương Đình) cung cấp dụng cụ phục vụ việc sử dụng ma túy. Ngày 19/7, khi Đông mang 10 bộ dụng cụ đi giao cho khách, lực lượng chức năng kiểm tra, thu giữ. Khám xét nơi ở của Đông, công an thu thêm 781 bộ dụng cụ.

Từ các tài liệu thu thập được, lực lượng chức năng tiếp tục lần ra nhiều người liên quan đến việc sử dụng, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đến ngày 3/8, 98 người được triệu tập, trong đó 68 trường hợp dương tính với ma túy. Cơ quan điều tra củng cố hồ sơ, xử lý hình sự 65 người và đưa 11 trường hợp đi cai nghiện theo quy định.

Đáng chú ý, trong số những người bị phát hiện có Kiều Thị Thanh (45 tuổi, trú phường Hồng Hà, Hà Nội), nữ diễn viên được biết đến qua bộ phim "Phía trước là bầu trời". Thanh bị điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Kiều Thị Thanh tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Trong quá trình truy bắt các đối tượng cầm đầu, lực lượng công an gặp sự chống đối. Một người điều khiển ôtô đâm thẳng vào tổ công tác để bỏ chạy, buộc công an phải nổ súng cảnh cáo, khống chế nhằm bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sĩ và người dân.

Đến nay, Công an Hà Nội cùng công an các phường Khương Đình, Hoàn Kiếm và Yên Hòa đã triệu tập 226 người, trong đó 144 trường hợp dương tính với ma túy.

Cơ quan chức năng xử lý hình sự 147 người, thu giữ 14,655 kg methamphetamine, 1,26 kg ketamine, 6,182 kg MDMA, hơn 116 g heroin, một khẩu súng cùng đạn, 843 dụng cụ sử dụng ma túy và nhiều tang vật liên quan.